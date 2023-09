Seolann Mitsubishi Heavy Industries XRISM agus SLIM ar H-IIA F47 Rocket

Sheol Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) Misean Íomháú agus Speictreascópachta X-gha (XRISM) agus an Lander Smart for Investigating Moon (SLIM) go rathúil ar Fheithicil Seoladh H-IIA Uimh. 47 (H-IIA F47) ón Ionad Spáis Tanegashima. Bhí an seoladh ar siúl ag 8:42:11 ar 7 Meán Fómhair, 2023, Japan Standard Time. Scaradh an dá mhisean ón bhfeithicil seolta mar a bhí beartaithe.

Is misean suntasach é XRISM faoi stiúir gníomhaireacht spáis na Seapáine, JAXA, atá dírithe ar staidéar a dhéanamh ar astuithe X-gha ó réada neamhaí. Is é an príomhchuspóir atá aige ná struchtúr agus éabhlóid na cruinne a thuiscint níos fearr trí X-ghathanna a bhreathnú ó phoill dhubha, réaltaí neodrón agus braislí réaltraí. Nascann XRISM íomháú agus speictreascópacht chun léargais cheannródaíocha a sholáthar ar réimsí éagsúla eolaíocha.

Tá sé mar aidhm ag SLIM, ar an láimh eile, iniúchadh a dhéanamh ar dhromchla an Ghealach agus cumais tuirlingthe beachtas a léiriú. Trí ardleibhéal beachtas a bhaint amach maidir le díluchtuithe gealaí, is féidir le SLIM an bealach a réiteach d’imscrúduithe eolaíocha spriocdhírithe agus socrúcháin sábháilte do thuirlingeoirí criúnaithe agus neamhchriúithe amach anseo i réimsí spéise. Ionchorpraíonn an misean ardteicneolaíochtaí treorach, loingseoireachta agus rialaithe chun constaicí a sheachaint le linn an tsleachta.

Is é an suíomh tuirlingthe atá beartaithe ag SLIM ná réigiún Procellarum KREEP Terrane ar an nGealach, atá suimiúil go heolaíoch mar gheall ar láithreacht carraigeacha gealaí ar leith a thugann léargas ar ghníomhaíocht bholcánach agus ar stair gheolaíochta na Gealaí. Léiríonn dearadh dlúth SLIM an bhéim atá ag JAXA ar mhisin taiscéalaíochta éifeachtacha agus cliste, ag feidhmiú mar mhúnla do mhisin gealaí ar mhionscála amach anseo.

Tríd is tríd, is dul chun cinn suntasach é seoladh rathúil XRISM agus SLIM maidir le hastaíochtaí X-gha rudaí neamhaí a thuiscint agus iniúchadh a dhéanamh ar dhromchla na Gealaí le cumas tuirlingthe beachtas.

Sainmhínithe:

– XRISM: Misean Íomháú X-gha agus Speictreascópachta, misean spáis atá dírithe ar staidéar a dhéanamh ar astaíochtaí X-gha ó réada neamhaí.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, misean atá dírithe ar chumais tuirlingthe beachtas ar an nGealach a léiriú.

– JAXA: Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine, gníomhaireacht spáis na Seapáine atá freagrach as gníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le taighde aeraspáis, forbairt teicneolaíochta agus seoladh satailíte i bhfithis.

Foinsí:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA)