Seolann an tSeapáin Roicéad go dtí an Ghealach i dTairiscint Teacht i dTír ar Dhromchla Lunar

D'éirigh le Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA) roicéad a sheoladh go dtí an ghealach, agus é mar aidhm aige a bheith ar an gcúigiú tír chun tuirlingthe gealaí a bhaint amach. D’éirigh an roicéad H-IIA amach as Ionad Spáis Tanegashima tar éis roinnt moille mar gheall ar an aimsir. Ar bord an roicéad bhí an Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) agus an X-ghathach Íomháú agus Misean Speictreascópachta (XRISM), a scar an bheirt acu go rathúil tar éis seolta.

Tá sé mar aidhm ag SLIM, an lander gealaí, teacht i dtír le cruinneas beacht, laistigh de 100 méadar dá sprioc, in ionad tuirlingthe ginearálta ar an ngealach. Tá súil ag JAXA go n-osclóidh an taispeántas seo doirse do mhodhanna tuirlingthe nua i misin ghealach amach anseo agus b'fhéidir ar phláinéid eile. Táthar ag súil go sroichfidh SLIM an ghealach go luath in 2024 mar gheall ar a bhealach atá éifeachtach ó thaobh breosla de.

Má éiríonn leis, rachaidh an tSeapáin isteach sna Stáit Aontaithe, sa Rúis, sa tSín agus san India mar cheann de na tíortha a tháinig i dtír ar dhromchla na gealaí. Tháinig an India le déanaí ar an gceathrú tír chun tuirlingt gealaí a bhaint amach, go sonrach i réigiún an phóil theas gealaí.

Chomh maith le SLIM, tá misean XRISM socraithe chun breathnuithe a dhéanamh mar réadlann spáis. Feistithe le teileascóp, íomháóir X-gha, agus speictriméadar, tomhaisfidh XRISM eilimintí i réaltaí agus réaltraí agus déanfaidh sé staidéar ar phlasma spáis. Tá sé mar aidhm ag an misean sonraí nach bhfacthas riamh roimhe a sholáthar faoi fhoirmiú struchtúir ar scála mór atá déanta ag comhlachtaí neamhaí.

Ní hé seo an chéad iarracht na Seapáine ar thuirlingt gealaí. Sheol an tír misean OMOTENASHI roimhe seo i gcomhar le misean Artemis I de chuid NASA, ach cailleadh cumarsáid, rud a d'eascair oibríochtaí aisghabhála a scrobarnach. Theip ar mhisean príobháideach eile le Hakuto-R teacht i dtír go rathúil freisin.

Foinsí:

– Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA)

- Íomhánna Getty

