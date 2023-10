Réalteolaithe Faigh amach “Pláinéid” Méid Iúpatar ar Snámh sa Spás

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag réalteolaithe a úsáideann Teileascóp Spáis James Webb (JWST): “pláinéid” ar mhéid Iúpatair atá saor-snámh sa spás, gan aon bhaint le réalta ar bith. Chonacthas na réada seo, ar a dtugtar Jupiter Mass Binary Objects nó “JuMBOs,” i suirbhé mionsonraithe ar an Réaltnéal Orion cáiliúil. Is é an rud atá suimiúil go háirithe ná gur cosúil go bhfuil na JuMBOs seo ag bogadh i mbeirteanna, agus tá réalteolaithe ag iarraidh a mhíniú faoi láthair conas a d'fhéadfadh sé seo tarlú.

Féidearthacht amháin is ea gur foirmíodh na réada seo i réigiúin den réaltnéal nach raibh go leor ábhar iontu chun réaltaí lánfhoirmithe a chruthú. Féidearthacht eile is ea go ndearnadh iad ar dtús timpeall na réaltaí agus ansin gur cuireadh isteach sa spás idir-réaltach iad trí idirghníomhaíochtaí éagsúla. Is fearr le heolaithe an hipitéis dheireanach seo faoi láthair, cé go gcuireann sé roinnt ceisteanna gan freagra i láthair.

Is í Réaltnéal Orion, ar a dtugtar M42 freisin, an réigiún mór foirmithe réalta is gaire don Domhan. Tá sé le feiceáil ag an tsúil nocht mar smudge lag i réaltbhuíon Orion. Soláthraíonn an suirbhé le déanaí a rinne an JWST saibhreas faisnéise nua faoin réaltnéal, ag cur leis an méid atá tugtha faoi deara cheana féin ag teileascóip níos sine mar an Teileascóp Spáis Hubble.

Tháirg an suirbhé íomhá mósáic mhionsonraithe den Réaltnéal Orion, comhdhéanta de 700 radharc a fuair an JWST thar sheachtain breathnuithe. San íomhá seo, is féidir na mílte réalta óga a fheiceáil, cuid mhaith acu timpeallaithe ag dlúthdhioscaí gáis agus deannaigh a d’fhéadfadh pláinéid a fhoirmiú.

I measc na faisnéise seo go léir, tá aird láithreach na réalteolaithe tar éis teacht ar na JuMBOs. Tugann sé dúshlán do shamhlacha reatha de fhoirmiú córas pláinéadach agus ardaíonn sé an fhéidearthacht go bhfuil péirí dénártha pláinéid ann i ngach réigiún a fhoirmíonn réalta. Cuirfear íomhá iomlán M42 ar fáil go poiblí ar thairseach EsaSky, rud a ligeann do dhuine ar bith na sonraí a iniúchadh, agus scaoilfear páipéir tosaigh a chuireann síos ar an suirbhé agus fionnachtain JuMBO ar an bhfreastalaí réamhphriontála arXiv.

Foinsí: BBC News

Sainmhínithe: Teileascóp Spáis James Webb (JWST) – Teileascóp spáis atá le seoladh in 2021, atá deartha le bheith mar chomharba ar Theileascóp Spáis Hubble.

Réaltnéal Orion (M42) – An réigiún mór foirmithe réalta is gaire don Domhan, le feiceáil ag an tsúil nocht mar smúda i réaltbhuíon Orion.