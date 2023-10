Tá sé mar aidhm ag NASA teileascóp James Webb ag réaltra chomharsanachta NGC 6822

Tá eolaithe NASA tar éis an Teileascóp James Webb a threorú le déanaí i dtreo NGC 6822, réaltra in aice láimhe ar a dtugtar “Barnard's Galaxy”. Suite timpeall 1.5 milliún solasbhliain ar shiúl, tá NGC 6822 ina bhall dár ngrúpa áitiúil réaltraí.

Dearadh Teileascóp James Webb, arb é an teileascóp spáis den chéad ghlúin eile é, go sonrach chun breathnú agus staidéar a dhéanamh ar na réada is faide i gcéin sa chruinne. Trína lionsaí cumhachtacha a dhíriú ar NGC 6822, tá súil ag eolaithe faisnéis luachmhar a bhailiú faoi chomhdhéanamh, struchtúr agus éabhlóid an réaltra.

Aicmítear NGC 6822 mar réaltra corrach neamhrialta, rud a chiallaíonn nach dtaispeánann sé na cruthanna bíseacha nó éilipseacha ar leith a bhreathnaítear i réaltraí níos tipiciúla. Ina áit sin, tá cruth neamhrialta air gan aon phatrún inaitheanta ar leith. Tugann staidéar ar réaltraí neamhrialta cosúil le NGC 6822 deis d'eolaithe léargas a fháil ar fhoirmiú agus ar éabhlóid réaltraí i gcoitinne.

D’fhéadfadh breathnuithe ar NGC 6822 cur lenár dtuiscint ar fhoirmiú réalta, chomh maith leis na próisis cheimiceacha a tharlaíonn laistigh de réaltraí. Trí anailís a dhéanamh ar na heilimintí agus na comhdhúile atá i láthair i réaltaí agus sa mheán idir-réaltach an réaltra, is féidir le taighdeoirí leideanna a nochtadh faoi stair an réaltra agus na meicníochtaí atá ag tiomáint a éabhlóid leanúnach.

Cuirfidh na sonraí a ghlac Teileascóp James Webb le linn dó breathnú ar NGC 6822 le hiarrachtaí leanúnacha taighde agus leathnóidh siad ár n-eolas ar na cruinne agus ar na réaltraí laistigh di.

Foinsí:

