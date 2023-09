Tionchar Réalta ar Breathnuithe Eisphláinéad a Thuiscint: Léargais ó TRAPPIST-1 b

Léirigh staidéar le déanaí a rinne réalteolaithe ag baint úsáide as sonraí ó Theileascóp Spáis James Webb (JWST) solas ar an tionchar a bhíonn ag réalta ar bhreathnú ar eisphláinéid. Ba é fócas an staidéir ná TRAPPIST-1 b, an pláinéad is gaire dá réalta sa ghrianchóras TRAPPIST-1. Is réalta í TRAPPIST-1 atá suite 40 solasbhliain ar shiúl ón Domhan, agus í timpeallaithe ag seacht n-eisphláinéid ar mhéid an Domhain.

Léirigh na breathnuithe go bhféadfadh sé nach bhfuil atmaisféar ag TRAPPIST-1 b nó go bhféadfadh móilíní troma amhail dé-ocsaíd charbóin a bheith san atmaisféar, rud a fhágann go bhfuil sé deacair é a bhrath. Mar sin féin, leag an staidéar béim freisin ar an tionchar suntasach a bhí ag an réalta féin ar na breathnuithe. Leag an fhoireann béim ar go bhfuil sé ríthábhachtach tionchar na réalta a thuiscint chun breathnú ar na pláinéid sa chrios ináitrithe sa todhchaí, mar shampla TRAPPIST-1 d, e, agus f.

Sainaithníodh gníomhaíocht réaltach agus éilliú mar phríomhfhachtóirí chun nádúr eisphláinéad a chinneadh. Tagraíonn éilliú stellar d'éifeachtaí ghnéithe na réalta féin, mar spotaí agus faculae, ar thomhais atmaisféar an eisphláinéid. Fuair ​​​​na taighdeoirí fianaise an-láidir ar éilliú stellar i TRAPPIST-1 b agus pláinéid eile sa chóras. Is féidir le gníomhaíocht na réalta comharthaí míthreoracha a chruthú, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le léirmhínithe míchearta ar atmaisféar an eisphláinéid.

Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé machnamh a dhéanamh ar éilliú réalt nuair atáthar ag pleanáil breathnuithe amach anseo ar gach córas eisphláinéadach, go háirithe iad siúd atá dírithe ar réaltaí corracha dearga mar TRAPPIST-1. Is féidir leis na réaltaí seo leibhéil arda gníomhaíochta a thaispeáint, lena n-áirítear spotaí agus imeachtaí flare minic. Thug na taighdeoirí faoi deara freisin an dúshlán a bhaineann le samhaltú teagmhais nach féidir a thuar cosúil le bladhmanna réaltacha, a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar thomhais an tsolais a gcuireann an phláinéid bac orthu.

Cé go mb’fhéidir nach bhfuil atmaisféar suntasach ag TRAPPIST-1 b, is iarrthóir suimiúil é chun tuilleadh staidéir a dhéanamh. Tugann an córas TRAPPIST-1 ina iomláine dóchas do thimpeallachtaí a d’fhéadfadh a bheith ináitrithe a aimsiú lasmuigh dár gcóras gréine. Leanfar le tuilleadh taighde agus breathnuithe ar rúndiamhra an chórais eisphláinéid shuimiúil seo a réiteach.

Foinsí:

– Na Litreacha Réaltfhisiceacha

– Institiúid Trottier um Thaighde ar Eisphláinéid in Ollscoil Montreal