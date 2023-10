Gach rud a theastaíonn uait a bheith ar eolas agat faoi Theileascóp Spáis James Webb

Rinne Teileascóp Spáis James Webb (JWST) réalteolaíocht a athbheochan, ag tabhairt léargais luachmhara ar an gcruinne. Mar an teileascóp spáis is forbartha agus is cumhachtaí, úsáideann an JWST ionstraimí ardtaifigh agus ard-íogaireachta chun breathnú ar réada neamhaí ag baint úsáide as réalteolaíocht infridhearg.

Téann stair na réalteolaíochta infridhearg siar go dtí na 1830idí nuair a d’aimsigh an réalteolaí Gearmánach-Briotanach William Herschel solas infridhearg. Forbraíodh na dearaí don JWST i 1996 mar chomharba ar Theileascóp Spáis Hubble (HST) chun a easnaimh optúla a shárú.

Chomhoibrigh NASA, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), agus Gníomhaireacht Spáis Cheanada (CSA) chun an JWST a dhearadh agus a sheoladh. Forbraíodh an teileascóp ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA, agus Northrop Grumman ag feidhmiú mar an príomhchonraitheoir. Feidhmíonn an Institiúid Eolaíochta Teileascóp Spáis an teileascóp.

Tá úsáid teileascóip spáis cosúil leis an JWST riachtanach toisc go gcaithfidh teileascóip ar an talamh dul i ngleic le trasnaíocht atmaisféarach ar féidir leis íomhánna a dhoiléiriú agus a shaobhadh. Tríd an JWST a chur sa spás, is féidir leis na teorainneacha sin a sheachaint agus breathnuithe níos soiléire agus níos mionsonraithe a sholáthar.

Is é misean an JWST iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de stair chosmaí, ó fhoirmiú na cruinne le linn na hAois Dorcha go dtí réaltraí a chur le chéile, breith na réalta agus na gcóras pláinéadach, agus staidéar a dhéanamh ar atmaisféir pláinéadacha chun bunús na Réaltraí a thuiscint. saol.

Seoladh an JWST ar 25 Nollaig, 2021, agus shroich sé pointe Lagrange 2 (L2), suíomh cobhsaí imtharraingteach sa spás, ar 24 Eanáir, 2022. Ligeann a shuíomh reatha sa spás dó rudaí a bhreathnú ar fud an Chórais Ghréine agus níos faide anonn.

Is cloch mhíle shuntasach é Teileascóp Spáis James Webb inár n-iarracht chun rúndiamhra na cruinne a réiteach agus ár mbunús a thuiscint. Geallann sé fionnachtana úrnua a sholáthar agus ár n-eolas ar fheiniméin neamhaí a leathnú.

Foinsí:

– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html