Léargais Nua ar Bhunús na bpléascann Gáma-Gha arna nochtadh ag Staidéar NASA

I staidéar le déanaí a rinne NASA, tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag foireann eolaithe maidir le bunús na bpléascann gáma-gha (GRBanna). Trí breathnú ar GRB thar a bheith geal, ar a dtugtar GRB 230307A, ag baint úsáide as teileascóip spáis agus talamh-bhunaithe éagsúla, lena n-áirítear Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, Teileascóp Spáis Fermi Gamma-gha, agus Réadlann Neil Gehrels Swift, tá léargais nua faighte ag taighdeoirí ar an bhfeiniméan iontach seo. .

Scrúdaigh an staidéar iarmhairt chumaisc neodrón réalta, a d’fheidhmigh mar fhoinse an phléasctha a bhí freagrach as an bpléasc gáma-ghathach. Trí na breathnuithe a rinne Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, bhí na heolaithe in ann láithreacht an dúil cheimicigh teiliúiriam a bhrath i iarsmaí an phléasctha. Soláthraíonn an fionnachtain seo faisnéis ríthábhachtach faoi chomhdhéanamh na kilonova a foirmíodh le linn an chumaisc réalta neodrón.

Leag príomhúdar an staidéir, Andrew Levan, béim ar a thábhachtaí atá an méid a chuir Teileascóp Spáis James Webb lenár dtuiscint ar fhoirmiú eilimint sa chruinne a chur chun cinn. Trí shuíomh na réaltaí neodrón a bhí páirteach sa chumasc a aithint, léirigh an staidéar go raibh cónaí orthu i réaltra bíseach thart ar 120,000 solasbhliain ar shiúl ó shuíomh an chumaisc.

Cé gur annamh agus go dúshlánach a bhreathnaítear ar imeachtaí kilonova a eascraíonn as cumaisc réalta neodrón, cuireann torthaí an staidéir seo solas ar nádúr agus ar shaintréithe na n-imeachtaí seo. Thairis sin, cuireann an taighde fianaise láidir ar fáil chun tacú leis an hipitéis atá ann le fada go gcruthaítear eilimintí troma níos faide ná iarann ​​trí chumaisc réalta neodrón.

Thug an comhiarracht seo lenar bhain il-theileascóip sa spás agus ar an talamh deis d'eolaithe saibhreas faisnéise a bhailiú faoi GRB 230307A. Leagann torthaí an staidéir béim ar ról claochlaitheach teileascóip cosúil le Teileascóp Spáis James Webb agus ionstraimí na todhchaí, amhail Teileascóp Spáis Rómhánach Nancy Grace, chun cur lenár dtuiscint ar an gcruinne, go háirithe trí staidéar a dhéanamh ar imeachtaí neamhchoitianta mar kilonovae agus na heilimintí atá iontu. tháirgeadh.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad is pléasctha gáma-gha ann?



A: Is pléascadh thar a bheith fuinniúil é pléasctha gáma-gha a scaoileann pléasctha dian radaíochta gáma-gha.

C: Cad é kilonova?



A: Is éard atá i kilonova an toradh pléascach ar chumaisc réalta neodrón, arb é is sainairíonna é táirgeadh eilimintí troma.

C: Conas a chuir Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA leis an staidéar?



A: Bhí ról ríthábhachtach ag Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA maidir le láithreacht teiliúiriam, gné, a bhrath in iarsmaí de phléasc an chumaisc neodrón réalta, ag soláthar léargais ar chomhdhéanamh na kilonova.

C: Cén fhianaise a chuir an staidéar ar fáil maidir le cruthú eilimintí troma lasmuigh den iarann?



F: Thairg an staidéar fianaise láidir gur foinsí féideartha iad cumaisc réalta neodrón chun eilimintí troma a chruthú thar iarann.

C: Cé chomh fada uainn an réaltra bíseach ina raibh cónaí ar na réaltaí neodrón a bhí páirteach sa chumasc?



A: Bhí na réaltaí neodrón suite thart ar 120,000 solasbhliain ar shiúl ón suíomh cumaisc i réaltra bíseach.

