Nochtann Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA Scairdsruth Nua ar Mheánchiorcal Iúpatar

Ní hamháin gur chuir Teileascóp Spáis James Webb (JWST) íomhánna iontacha dár gcruinne ar fáil ach thug sé léargais nua dúinn ar ár gcóras gréine féin freisin. Chomh maith le híomhánna iontacha dár gcomharsana pláinéadacha a ghabháil, d'aimsigh an JWST scaird-sruth ardluais ar Iúpatar le déanaí, pláinéad a raibh aithne mhaith againn air.

Léirigh na híomhánna a ghlac an JWST anuraidh scaird-sruth ar Iúpatar atá níos mó ná 3,000 míle ar leithead agus a thaistealaíonn ar luas thart ar 320 msu. Chuir an fionnachtain nua seo iontas ar thaighdeoirí, ag cur béime ar an bhfíric go bhfuil go leor le foghlaim fós faoi scamaill agus gaotha Iúpatar.

D'fhéadfadh láithreacht an scairdsruth seo, atá suite os cionn meánchiorcal Iúpatar, faisnéis luachmhar a sholáthar faoi atmaisféar suaite an phláinéid. Trí anailís a dhéanamh ar na híomhánna agus rianú a dhéanamh ar ghnéithe rothlú tapa an phláinéid, tá súil ag eolaithe tuiscint níos soiléire a fháil ar phatrúin casta aimsire an fhathaigh gháis seo.

Déanfar tuairimí JWST ar atmaisféar Iúpatar a chur i gcomparáid le sonraí ó Theileascóp Spáis Hubble chun tuiscint níos cuimsithí a fháil ar chórais aimsire an phláinéid. Cabhróidh an chomparáid seo leis na heolaithe a chinneadh conas a athraíonn luasanna gaoithe de réir airde agus gintear lomáin gaoithe, ar grádáin de luas na gaoithe iad thar achair ghearr.

Trí staidéar a dhéanamh ar an sruth scaird agus stoirmeacha eile sa réigiún, creideann taighdeoirí gur féidir leo bunlíne a chruthú le haghaidh breathnuithe amach anseo agus go bhféadfadh siad a thuar conas a athróidh an sruth scaird sna blianta amach romhainn.

Léiríonn an fionnachtain seo an chumhacht atá ag an JWST ní hamháin iniúchadh a dhéanamh ar chodanna i bhfad i gcéin dár gcruinne ach freisin chun iontais nua a nochtadh inár gcomharsanacht chosmaí féin.

