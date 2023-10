Ag Fionnachtain Iúpatar: Nochtann Teileascóp James Webb Íomhánna Sármhaithe den Fhathach Gáis

Leanann Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA ag cur iontais ar eolaithe lena chuid fionnachtana, agus an uair seo ag soláthar íomhánna tarraingteacha d'atmaisféar Iúpatar. Ag baint leasa as a fhís urghnách, tá an Teileascóp Webb tar éis gnéithe nach bhfacthas riamh roimhe a nochtadh a chuir ionadh ar an bpobal eolaíochta.

Fionnachtain cheannródaíoch amháin a rinne Teileascóp James Webb is ea gabháil íomhánna a thaispeánann scairdshruth ardluais atá os cionn 4800 ciliméadar ar leithead ag meánchiorcal Iúpatar. Tugann na híomhánna seo léargais nua d'eolaithe ar aeráid agus ar dhinimic an mhóraimh gháis. Chuir Ricardo Hueso ó Ollscoil Thír na mBascach i Bilbao, an Spáinn, a iontas in iúl, ag rá, “Tá na rudaí a chonaiceamar i gcónaí mar guaillí doiléir in atmaisféar Iúpatair le feiceáil anois mar ghnéithe brioscacha is féidir linn a rianú chomh maith le rothlú tapa an phláinéid.”

Agus úsáid á baint as a chuid ionstraimí NIRCam, ghlac an Teileascóp Webb íomhánna de Iúpatar gach 10 n-uaire thar lá iomlán Iúpatar i mí Iúil 2022. Thug na híomhánna seo, a tógadh i gceithre scagaire éagsúla a bhí in ann athruithe beaga ar ghnéithe ag airde éagsúla a bhrath, deis do thaighdeoirí staidéar a dhéanamh ar atmaisféar Iúpatar i níos mó sonraí. Ina theannta sin, chuaigh an teileascóp isteach i sraitheanna airde airde an atmaisféir, suite 25-50 ciliméadar os cionn scamaill an phláinéid. Tomhaiseadh luas an scairdsrutha breathnaithe thart ar 515 ciliméadar in aghaidh na huaire, níos tapúla ná hairicín Chatagóir 5 ar an Domhan.

Tá Teileascóp Spáis James Webb, an teileascóp spáis is mó agus is cumhachtaí a tógadh riamh, mar chuid de Mhór-Réadlanna NASA. Is é a phríomhchuspóir solas a ghabháil agus a dhíriú, rud a chuirfidh ar chumas eolaithe piaraí níos faide siar in am ná riamh. Suite ag pointe L2 Lagrange, 1.5 milliún ciliméadar ón Domhan, soláthraíonn an Teileascóp Webb pointe amhairc uathúil chun staidéar a dhéanamh ar réada neamhaí agus feiniméin.

Chuir na híomhánna tarraingteacha seo de Iúpatar a chuir Teileascóp James Webb le chéile, mar aon le cumas an teileascóip féachaint i solas infridhearg agus a chomhoibriú le Teileascóp Spáis Hubble, deis d'eolaithe scairdshruth Iúpatair a bhrath agus a rianú den chéad uair. Tugann na fionnachtana seo tuiscint níos doimhne ar dhinimic atmaisféarach an fhathaigh gháis agus cuireann siad lenár n-eolas níos leithne ar an gcruinne.

Foinsí:

