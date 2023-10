Ag fáil amach Scairdsruth Ardluais in Atmaisféar Iúpatar: Tuairimí ó Theileascóp Spáis James Webb

Tá fionnachtain úrnua déanta ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST), arna oibriú ag NASA, laistigh d'atmaisféar Iúpatair. Ag baint úsáide as a Cheamara Near-Infridhearg (NIRCam), ghlac an JWST íomhánna a léirigh feiniméan nach raibh ar eolas roimhe seo: scaird-sruth ardluais a shíneann níos mó ná 3,000 míle ar leithead os cionn na sraitheanna scamall príomhúla in aice le meánchiorcal Iúpatar. Tugann an toradh seo léargais luachmhara ar dhinimic atmaisféar suaite Iúpatair agus taispeánann sé cumas iontach teileascóip Webb chun staidéar a dhéanamh ar ghnéithe atmaisféaracha den sórt sin.

Rinneadh tuairimí JWST ar Iúpatar mar chuid den chlár Eolaíochta Luathscaoilte, le fócas ar íomhánna a ghabháil ag eatraimh 10 n-uaire, comhionann le lá amháin Iúpatar. Trí úsáid a bhaint as scagairí ar leith, bhí an teileascóp in ann éagsúlachtaí i ngnéithe beaga atmaisféaracha ag airde éagsúla laistigh d'atmaisféar Iúpatair a aithint.

Murab ionann agus misin roimhe seo a scrúdaigh go príomha sraitheanna níos ísle agus níos doimhne d'atmaisféar Iúpatar, seasann an JWST amach trí dhul níos doimhne isteach sa speictream gar-infridhearg. Ligeann sé seo dó staidéar a dhéanamh ar na sraitheanna airde airde d'atmaisféar Iúpatar, thart ar 15-30 míle os cionn chlúdach scamall an phláinéid. Sna híomhánna gar-infridhearg seo, léiríonn na guaillí ardleibhéil a fheictear go hiondúil mar dhoiléire doiléir sonraí níos míne anois, go háirithe timpeall an réigiúin Mheánchriosach.

Ritheann an scairdsruth nua-aitheanta ar rásaí Iúpatar ag luas iontach de thart ar 320 míle san uair, dhá oiread luas leanúnach na gaoithe de hairicín Chatagóir 5 ar an Domhan. Suite timpeall 25 míle os cionn chiseal scamaill Iúpatair, laistigh den strataisféar íochtair, cuireann an scairdsruth ardluais seo ábhar staidéir suimiúil i láthair.

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an éagsúlacht i luas na gaoithe le hairde agus láithreacht lomadh gaoithe, rinne an fhoireann taighde comparáid idir na patrúin gaoithe a chonaic an JWST ag airde níos airde leo siúd a bhraith Teileascóp Spáis Hubble ag sraitheanna níos doimhne d'atmaisféar Iúpatar. Thug an chomparáid seo deis dóibh monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt stoirmeacha agus léargas a fháil ar struchtúr tríthoiseach na scamaill stoirme.

Trí réiteach eisceachtúil agus clúdach tonnfhad leathan an JWST a chomhcheangal le tuairimí ríthábhachtacha ó Theileascóp Spáis Hubble, bhí an fhoireann taighde in ann na gnéithe beaga scamall a bhí mar tháscairí don scaird-sruth ardluais a aithint agus a rianú. Chuir na breathnuithe seo comhthéacs luachmhar ar fáil freisin chun atmaisféar meánchiorcal Iúpatar agus na stoirmeacha comhiompair a tharla go neamhspleách ar an scairdsruth a thuiscint.

Chun tuilleadh imscrúduithe a dhéanamh ar shaintréithe an scairdsrutha, tá sé beartaithe ag an bhfoireann taighde breathnuithe breise a dhéanamh ag baint úsáide as Teileascóp Spáis James Webb. Tá sé mar aidhm ag an staidéar leanúnach seo iniúchadh a dhéanamh ar cibé an dtiocfaidh aon athrú ar luas agus airde an scairdsruth le himeacht ama.

