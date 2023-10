Eilimint Nua-aimsithe Aimsíodh i ndiaidh Imbhuailte Cosmaí

Léirigh staidéar a rinneadh le déanaí a bhain úsáid as Teileascóp Spáis James Webb (JWST) de chuid NASA go raibh teiliúiriam i láthair, gné an-annamh ar domhan, tar éis imbhualadh idir dhá chorp réalt-dhlúth atá suite timpeall 1 billiún solasbhliain ar shiúl. Tugann an fionnachtain úrnua seo léargais luachmhara ar an bpróiseas chun eilimintí a chruthú sa chruinne.

Faoi stiúir Andrew Levan ó Ollscoil Radboud san Ísiltír, léiríonn an staidéar an tábhacht a bhaineann leis an JWST i líonadh na bearnaí ár dtuiscint maidir le bunús na n-eilimintí ceimiceacha. Luann Levan gur féidir iniúchadh a dhéanamh ar na píosaí seo atá in easnamh mar gheall ar ardchumas teileascóip Webb.

Creideann eolaithe gur gnáthréaltaí ollmhóra a bhí i réaltra sular cumasc iad na réaltaí neodrón a bhreathnaigh an JWST. Nuair a shroich ceann de na réaltaí seo deireadh a saoil agus phléasc sé mar ollnóva, díbríodh as a réaltra é agus thaistil sé 120,000 solasbhliain uaidh. Lean an dara réalta agra, ach d'fhan an dá chorp faoi cheangal imtharraingteach fiú tar éis iad a dhíbirt as a réaltra baile.

Tharla an teaglaim den dá réalta neodrón in aonán amháin na céadta milliún bliain ina dhiaidh sin, agus tharla an imeacht iontach seo ar 7 Márta na bliana seo. Ar a dtugtar kilonova, chruthaigh an cumasc cosmach pléasctha gáma-gha (GRB) a breathnaíodh ar feadh 200 soicind a sháraigh taifead. Bhíothas in ann teallúiriam a bhrath sa bhruscar a bhain leis an gcumasc mar gheall ar thuairimí an JWST, mar aon le hiarrachtaí réadlann spáis Fermi agus Réadlann Neil Gehrels Swift.

Treisíonn an fionnachtain réalteolaíoch nua seo ár dtuiscint ar fhoirmiú tromeilimintí agus osclaíonn sé féidearthachtaí spreagúla d’fhionnachtana amach anseo. Mar atá ráite ag Ben Gompertz, ollamh in Ollscoil Birmingham sa Ríocht Aontaithe, tá an Teileascóp Spáis James Webb sáraithe cheana féin agus tá an cumas aige gnéithe níos troime a aimsiú, rud a chuireann réabhlóid ar ár n-eolas ar an gcruinne.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad é an Teileascóp Spáis James Webb?

A: Is réadlann spáis chumhachtach é Teileascóp Spáis James Webb arna oibriú ag NASA.

C: Cén fáth a meastar teiliúiriam annamh ar an Domhan?

A: Is annamh a bhíonn tellurium ar an Domhan mar go bhfuarthas é go príomha i gcomhar le hór, copar, agus mianraí eile.

C: Cad é kilonova?

A: Is imeacht réalteolaíoch é kilonova a tharlaíonn nuair a imbhuaileann dhá réalta neodrón, rud a fhágann go scaoiltear méid ollmhór fuinnimh agus go gcruthaítear eilimintí trom.

