Aimsíonn Teileascóp Spáis James Webb Foinse Carbóin ar Ghealach Iúpatair san Eoraip

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag Teileascóp Spáis James Webb (JWST) den chéad ghlúin eile ar ghealach Iúpatar, Europa. Meastar gurb é Europa ceann den bheagán corpán neamhaí inár ngrianchóras a bhféadfadh dálaí a bheith acu a bheadh ​​oiriúnach don saol, agus aigéan goirt faoin dromchla faoina screamh oighreata. Mar sin féin, ní raibh sé soiléir roimhe seo an raibh na ceimiceáin riachtanacha don bheatha san aigéan seo, go háirithe carbóin.

Agus sonraí ón JWST á n-úsáid acu, tá láithreacht dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla oighreata Europa aitheanta anois ag réalteolaithe. Fuarthas an tiúchan is airde de dhé-ocsaíd charbóin i réigiún ar a dtugtar Tara Regio, limistéar atá óg go geolaíoch ar a dtugtar “tír-raon chaos”. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil malartú ábhar idir aigéan fodhromchla Europa agus a dhromchla.

Tá an fionnachtain seo suntasach mar go dtugann sé le tuiscint gur de bhunadh an charbóin i aigéan fodhromchla Europa agus nár sheachadadh ó fhoinsí seachtracha ar nós meteorites é. Ina theannta sin, is cosúil go bhfuil an sil-leagan carbóin sách nua. Is gné ríthábhachtach don saol é carbón, agus mar sin tá impleachtaí tábhachtacha ag láithreacht carbóin ar dhromchla Europa ar ináitreacht fhéideartha na gealaí.

Rinneadh na torthaí, a mhionsonraítear in dhá pháipéar a foilsíodh san iris Science, mar gheall ar aonad lárnach allamuigh Spectrograph Near-Infridhearg (NIRSpec) de chuid JWST. Soláthraíonn an modh ionstraime seo speictrim ardtaifigh, rud a ligeann do réalteolaithe suíomh ceimiceán ar leith ar dhromchla Europa a aimsiú.

Chuardaigh na taighdeoirí freisin le haghaidh comharthaí de phlumaí gal uisce ag brúchtadh ó dhromchla Europa, a braitheadh ​​go sealadach i breathnuithe roimhe seo le Teileascóp Spáis Hubble. Mar sin féin, ní bhfuair na sonraí nua ón JWST aon fhianaise ar ghníomhaíocht pluiméireachta, rud a leag uasteorainn ar an ráta díshealbhaithe ábhair fhéideartha.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag na torthaí seo ar mhisin spáis chuig Europa amach anseo. Beidh sé mar aidhm ag misean Europa Clipper NASA agus misean na Gníomhaireachta Eorpaí Spáis atá le teacht Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) imscrúdú breise a dhéanamh ar acmhainneacht na beatha ar Europa.

Is comhoibriú idirnáisiúnta é Teileascóp Spáis James Webb atá á stiúradh ag NASA, i gcomhpháirtíocht le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) agus Gníomhaireacht Spáis Cheanada.

