Tá sé mar aidhm ag an Staidéar Nua Smionagar Spáis Timpeall na Gealaí a Rianú agus a Mhaolú

Tá staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Purdue ag iarraidh smionagar spáis timpeall na gealaí a shamhaltú agus a rianú chun straitéisí maolaithe a fhorbairt. Leis an méadú ar sheoltaí míleata, tráchtála agus eolaíochta, chomh maith le costas níos ísle seoltaí cubesat rideshare, tá junk spáis ag éirí ina ábhar imní atá ag méadú i bhfithis íseal na Cruinne agus i bhfithis na gealaí araon.

Molann an staidéar, faoi stiúir Carolin Frueh, go n-úsáidfí “céimseata ceithre choirp” chun éabhlóid na bhfithis thar am a shamhaltú agus chun sócmhainní rianaithe a leithdháileadh ar phríomhréimsí in aice leis an ngealach. Faoi láthair, tá faireachas agus faisnéis teoranta faoi rudaí smionagar sa spás cis-ghealaí, an réigiún idir an Domhan agus an ghealach. Cruthaíonn an easpa faisnéise seo dúshlán do mhisin gealaí amach anseo maidir le smionagar a rianú agus a sheachaint.

Tá imeachtaí le déanaí tar éis béim a chur ar ghnóthacht mhéadaitheach na gealaí. Léirigh timpiste teanndáileog roicéad gealaí ar an taobh thall den ghealach go luath in 2022 go raibh gá le rianú agus monatóireacht níos fearr ar réada spáis. Ina theannta sin, chonaic ionstraim ShadowCam de chuid an Korea Pathfinder Lunar Orbiter Orbiter Taiscéalaíochta Lunar NASA le linn pas gar.

Míníonn Frueh go n-éiríonn an chéimseata ceithre choirp ábhartha agus éifeachtaí imtharraingthe an Domhain, na gealaí agus na gréine á mbreithniú. Bíonn tionchar ag an idirghníomhaíocht idir na coirp seo ar fhithis rudaí sa spás cis-ghealaí. Is éard atá i gceist le hobair Frueh ná cuair solais a úsáid chun imeachtaí briste saitilíte a thuar agus chun roghanna faireachais leictrea-optúla don réimse cis-ghealaí a mheas.

Ar an iomlán, de réir mar a éiríonn an ghealach agus an spás cis-ghealaí níos gnóthaí sna blianta amach romhainn le misin gealaí agus gníomhaíochtaí eile, tá sé ríthábhachtach smionagar spáis a rianú agus a mhaolú chun sábháilteacht agus rath na misean seo a chinntiú.

Foinsí:

– Staidéar Ollscoil Purdue le Carolin Frueh

– NASA – Tionchar teanndáileog Apollo 16