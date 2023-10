Deimhníonn an Staidéar go bhfuil Croílár Istigh Moon Soladach, Cosúil le Iarann

Chinn staidéar le déanaí a rinne foireann taighdeoirí go cinntitheach go bhfuil croí istigh na Gealaí soladach, le dlús cosúil leis an iarann. Cuireann an toradh seo deireadh le díospóireacht atá ann le fada i measc eolaithe maidir le staid chroílár istigh na Gealaí agus cuireann sé le tuiscint níos fearr ar stair na Gealaí agus ar stair an Chórais Ghréine.

Ag baint úsáide as sonraí seismeacha, rinne an fhoireann anailís ar chomhdhéanamh intí na Gealaí agus fuair siad amach gur féidir le tonnta fuaimiúla a ghineann creathanna léargais luachmhara a sholáthar ar a struchtúr intí. Mar sin féin, níor leor réiteach na sonraí seismeacha a bailíodh le linn misean Apollo chun staid an chroí istigh a chinneadh go cruinn. Mhol samhlacha atá ann cheana go bhféadfaí croí soladach inmheánach agus croí iomlán sreabhán a bheith ann.

Chun an díospóireacht a réiteach, thiomsaigh na taighdeoirí sonraí ó mhisin spáis agus ó thurgnaimh raon léasair gealaí chun próifíl chuimsitheach de shaintréithe na Gealaí a thógáil. Rinne siad samhaltú le cineálacha lárnacha éagsúla chun an meaitseáil is fearr do na sonraí breathnadóireachta a chinneadh.

Rinne an staidéar roinnt fionnachtana tábhachtacha. Ar an gcéad dul síos, léirigh na samhlacha a bhí ailínithe go dlúth le hairíonna aitheanta na Gealaí cealú gníomhach laistigh dá maintlín. Is éard atá i gceist leis an ngníomhaíocht seo ná ábhar níos dlúithe ag bogadh i dtreo an ionaid agus ardaíonn ábhar nach bhfuil chomh dlúth sin aníos, rud a mhíníonn láithreacht dúile áirithe i réigiúin bholcánacha.

Ina theannta sin, fuair an fhoireann amach go bhfuil croí na Gealaí cosúil le croí na Cruinne, ina bhfuil ciseal seachtrach sreabhach agus croí istigh soladach. De réir a samhaltú, tá ga de thart ar 362 ciliméadar (225 míle) ag an gcroílár seachtrach, agus tá ga de thart ar 258 ciliméadar (160 míle) ag an gcroí istigh, arb ionann é agus thart ar 15 faoin gcéad de gha iomlán na gealaí. Fuarthas amach go raibh dlús an chroí istigh thart ar 7,822 cileagram in aghaidh an mhéadair ciúbach, cosúil le dlús an iarainn.

Is díol spéise é gur tháinig staidéar roimhe seo in 2011 faoi stiúir an t-eolaí pláinéadach NASA Marshall, Renee Weber, ar chonclúid chomhchosúil ag baint úsáide as ardteicníochtaí seismeolaíochta. D’aimsigh an fhoireann fianaise ar chroílár soladach istigh le ga de thart ar 240 ciliméadar agus dlús de thart ar 8,000 cileagram in aghaidh an mhéadair ciúbach.

Measann na taighdeoirí gurb ionann a dtorthaí agus na torthaí níos luaithe a dhearbhú, rud a thacaíonn tuilleadh le croílár cosúil leis an Domhan a bheith sa Ghealach. Tá tábhacht ag baint leis an bhfionnachtain seo freisin chun éabhlóid na Gealaí a thuiscint, go háirithe maidir lena réimse maighnéadach, a thosaigh ag meath timpeall 3.2 billiún bliain ó shin.

Agus pleananna chun filleadh ar an nGealach go luath amach anseo, táthar ag súil le fíorú seismeach ar na torthaí seo. Soláthraíonn an staidéar, a foilsíodh ar dtús in Nature, léargais luachmhara ar struchtúr inmheánach na Gealaí agus a ról i múnlú an Chórais Ghréine go luath.

