Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach: Ceiliúradh ar Eolaíocht agus Taiscéalaíocht na Gealaí

Ócáid bhliantúil is ea International Observe the Moon Night a thugann cuireadh do dhaoine ó gach cearn den domhan teacht le chéile agus ómós a thabhairt don chomharsa réalteolaíoch is gaire dúinn, an ghealach. Tá sé mar aidhm ag an imeacht seo, a thionóltar de ghnáth i Meán Fómhair nó Deireadh Fómhair le linn chéad ráithe na gealaí, feasacht a ardú ar mhisin eolaíochta agus taiscéalaíochta gealaí NASA agus daoine aonair a spreagadh chun níos mó a fhoghlaim faoinár satailíte nádúrtha.

Ceann de na bealaí is simplí chun páirt a ghlacadh in Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach Oíche ná céim a thabhairt lasmuigh agus an ghealach a bhreathnú go díreach. Agus an ghealach beagnach leath-soilsithe ina chéad chéim ráithe, is féidir go leor gnéithe infheicthe ar dhromchla na gealaí a fheiceáil, mar aon leis an bpointe cruinnithe iontach de lá gealaí agus oíche gealaí ar a dtugtar an Críochnaitheoir.

Chomh maith le tuairimí pearsanta, tá NASA tiomsaíodh liosta imeachtaí ag tarlú ar fud an domhain chun cabhrú le díograiseoirí gealaí nascadh agus dul i mbun gníomhaíochtaí a bhaineann leis an ghealach. Trí chuardach bunaithe ar shuíomh, is féidir le daoine aonair imeachtaí a aimsiú in aice leo agus páirt a ghlacadh sa cheiliúradh.

Chuir an ghealach spéis i gcónaí sa chine daonna, agus í ar an gcorp réalteolaíoch is gaire don Domhan. Orbits sé ár bplainéad ar mheánfhad 238,860 míle (382,500 ciliméadar) agus tá 1.2% de mhais an Domhain. Cé nach bhfuil sé ach an ceathrú cuid de mhéid an Domhain i dtéarmaí trastomhais, tá a thionchar ar ár dtuiscint ar an gcruinne do-tomhaiste.

Má tá suim agat an ghealach a bhreathnú le linn Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach (nó oíche ar bith eile), smaoinigh ar teileascóip nó déshúiligh a úsáid chun breathnú níos géire a fháil. Is féidir le hacmhainní mar threoracha ar na teileascóip agus na déshúiligh is fearr chun breathnú ar an ngealach cabhrú leat an trealamh ceart a roghnú.

Dóibh siúd ar mian leo áilleacht na gealaí a ghabháil trí ghrianghrafadóireacht, d’fhéadfadh treoracha ar conas grianghraf a dhéanamh den ghealach, chomh maith le moltaí maidir le ceamaraí agus lionsaí atá oiriúnach don réaltfhótagrafaíocht, a bheith cabhrach. Ná bíodh leisce ort do chuid íomhánna gealaí iontacha a roinnt le léitheoirí Space.com ach iad a chur isteach chuig [ríomhphost faoi chosaint].

Is deis í Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach do dhaoine de gach aois agus cúlra teacht le chéile agus iontais na gealaí a léirthuiscint. Cibé roghnaíonn tú páirt a ghlacadh amuigh faoin aer, sa bhaile nó ar líne, tugann an imeacht deis dúinn ár dtuiscint ar eolaíocht na gealaí a dhoimhniú agus naisc phearsanta a chruthú le compánach neamhaí an Domhain.

