Déanann OSIRIS-REx de chuid NASA Sampla astaróideach a sheachadadh go Fithis an Domhain go rathúil

Chríochnaigh spásárthach OSIRIS-REx NASA a misean seacht mbliana chun sampla a aisghabháil ó astaróideach agus d'éirigh leis a lasta a sheachadadh isteach i bhfithis an Domhain. Tháinig an capsúl i dtír ag Raon Tástála agus Traenála Utah tar éis taisteal thart ar 3.86 billiún míle. Tá sé mar aidhm ag an misean seo, an chéad cheann dá leithéid do na Stáit Aontaithe, léargais luachmhara a sholáthar ar fhoirmiú ár gcóras gréine.

Cuireadh tús le misean OSIRIS-REx in 2016 nuair a imscaradh an spásárthach chun ábhar a bhailiú ón astaróideach Bennu. Tar éis Bennu a bhaint amach i 2018, baineadh sampla amach i 2020, agus cuireadh tús leis an turas fada ar ais go dtí an Domhan i 2021. Tabharfaidh an t-ábhar pristine a bhailítear ó dhromchla an astaróideach fuinneog gan fasach d'eolaithe i gcéimeanna tosaigh foirmiú an chórais gréine, a tharla. timpeall 4.5 billiún bliain ó shin.

Chuir Michael Daly, an t-eolaí tosaigh ar an OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) ó Ollscoil Eabhrac, a sceitimíní in iúl faoi rath an mhisin. D’aibhsigh sé na dúshláin a bhí roimh an bhfoireann thar na blianta roimh an tráth seo agus leag sé béim ar a n-ionchais maidir le sampla rathúil a sholáthar le haghaidh tuilleadh imscrúdaithe i saotharlanna.

Cuireadh an capsúl samplach, a iompraíonn na samplaí lasta, chuig fithis an Domhain ó fad thart ar 68,000 míle uaidh. Bhí ról ríthábhachtach ag foireann loingseoireachta NASA maidir le tuirlingthe sábháilte an chapais a chinntiú, ag scagadh na réamh-mheastacháin conaire go leanúnach chun neamhchinnteacht a laghdú. Bhí a saineolas ar bhealaí pleanála agus a dtiomantas do rathúlacht an mhisin ríthábhachtach.

Is cloch mhíle shuntasach do NASA é seachadadh rathúil an tsampla astaróideach agus tugann sé deis dochreidte d’eolaithe rúndiamhra stair luath ár gcóras gréine a réiteach. Seasann an éacht seo do chéim nua i dtaiscéalaíocht spáis agus leagann sé síos an chéim le haghaidh tuilleadh fionnachtana agus dul chun cinn inár dtuiscint ar an gcruinne.

