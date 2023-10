Tá sé mar aidhm ag Ben Lamm Créatúir atá imithe i léig a thabhairt ar ais ar an saol

Tá sprioc socraithe ag Ben Lamm, comhbhunaitheoir Colossal Biosciences, speicis atá imithe i léig a thabhairt ar ais beo laistigh de na cúig bliana amach romhainn. Tá Lamm agus a fhoireann, i gcomhar le géineolaí Harvard George Church, ag díriú a n-iarrachtaí ar chréatúir dhí-mhúchta ar nós an mhamach olla, an tíogair Tasmánach, agus an t-éan dodo.

Is éard atá i gceist le próiseas aiséirí ainmhí atá imithe in éag ná eagarthóireacht a dhéanamh ar DNA a chónaí is gaire do ghéanóm an ainmhí imithe. Maidir leis an mamach olla, ciallaíonn sé seo úsáid a bhaint as DNA an eilifint Áiseach, a bhfuil dlúthbhaint ag mamaigh leis. Trí athruithe spriocdhírithe a dhéanamh ar ghéanóm an eilifint, tá súil ag an bhfoireann suth a chruthú a fhéadfar a chur chun feidhme i máthair ionaid bheo, agus mar thoradh air sin rugadh an chéad ainmhí díothaithe.

Is é an sprioc deiridh na hainmhithe seo atá imithe i léig a scaoileadh isteach ina ngnáthóga nádúrtha, ag cur le hathchóiriú na n-éiceachóras agus a d’fhéadfadh athrú aeráide a mhaolú. Bíonn tionchar suntasach ag príomhspeicis, cosúil leis an mamach olla, ar a dtimpeallacht agus is féidir le hiarmhairtí dearfacha a bheith ag a dtabhairt isteach arís ar a n-éiceachórais.

Cé gur ábhar conspóideach é an smaoineamh ainmhithe atá imithe as feidhm a thabhairt ar ais, creideann go leor eolaithe go bhféadfadh buntáistí móra a bheith leis, mar éiceachórais a athchóiriú agus athrú aeráide a mhoilliú. Mar gheall ar athbhunú mac tíre i bPáirc Náisiúnta Yellowstone, mar shampla, tháinig athruithe suntasacha ar an tírdhreach agus bhí éifeachtaí dearfacha aige ar chreimeadh ithreach.

Mar sin féin, tá cúinsí eiticiúla le cur san áireamh. Go stairiúil, rinne daoine dúshaothrú agus seilg ar mhamaí, fiú na mílte bliain tar éis a ndíothaithe. Áitíonn daoine áirithe, i bhfianaise na práinne atá leis an ngéarchéim aeráide, gur féidir údar a thabhairt do thionscadail uaillmhianacha a bhfuil dóchúlacht íseal go n-éireoidh leo fiú.

Sainmhínithe:

– Dí-éag: An próiseas chun speiceas atá imithe i léig a thabhairt slán arís trí innealtóireacht ghéiniteach agus ardteicneolaíochtaí.

– Géanóm: An sraith iomlán de ghéinte nó ábhar géiniteach atá i láthair i gcill nó in orgánach.

– Príomhspeicis: Speicis a bhfuil tionchar díréireach aige ar a thimpeallacht agus a bhfuil ról ríthábhachtach aige maidir le struchtúr agus feidhm éiceachórais a chothabháil.

– Éiceachóras: Pobal orgánach beo in éineacht lena dtimpeallacht fhisiciúil, ag idirghníomhú mar chóras.

– Aiséirí: Rud atá marbh nó imithe in éag a thabhairt ar ais nó a athbheochan.