Sroicheann Misean Gréine na hEagraíochta Taighde Spáis Indiach Pointe L1 Grian-Domhain

D'fhógair an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) go bhfuil a chéad misean gréine, Aditya-L1, tar éis an ainliú Tras-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) a dhéanamh go rathúil agus go bhfuil sé anois ar ruthag a thabharfaidh go pointe L1 Sun-Earth é. . Is é seo an cúigiú huair as a chéile ar éirigh leis an ISRO réad a aistriú ar chonair i dtreo coirp neamhaí nó suíomh eile sa spás.

Seoladh an spásárthach Aditya-L1 ó Stáisiún Spáis Satish Dhawan in Andhra Pradesh, agus é mar phríomhchuspóirí aige sonraí eolaíocha a bhailiú agus iarrachtaí taiscéalaíochta gréine na hIndia a chur chun cinn. Tá an spásárthach feistithe le hionstraim Speictriméadar Cáithníneach Supra Teirmeach agus Fuinniúil (STEPS), a bhfuil tús curtha cheana féin le hiain agus leictreoin for-theirmeacha agus fuinniúla a thomhas ag faid níos mó ná 50,000 km ón Domhan. Cabhróidh na sonraí seo le heolaithe anailís a dhéanamh ar iompar cáithníní timpeall an Domhain.

I gceann timpeall 110 lá, déanfar an spásárthach a instealladh isteach i bhfithis timpeall phointe L1 na Gréine agus na Cruinne trí ainliú. Léiríonn misean rathúil ISRO dul chun cinn na hIndia i dteicneolaíocht spáis agus a tiomantas do iniúchadh a dhéanamh ar an nGrian agus a héifeachtaí ar an Domhan.

Foinsí: ISRO, Gadgets 360