Seolann an India Spásárthaí Aditya-L1 go rathúil chun staidéar a dhéanamh ar an nGrian

Ar 2 Meán Fómhair, sheol an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) an spásárthach Aditya-L1, marcáil an chéad misean réadlann gréine India. Chuir an spásárthach tús lena thuras 110 lá go dtí an Lagrange Point-1 den chóras Sun-Earth tar éis ainliú rathúil tras-Lagrangean Point a chur isteach. Bhrúigh an ainliú seo an cheird amach as fithis an Domhain agus isteach ar chonair i dtreo phointe L1 an Ghrian-Domhain.

Is éard is Pointí Lagrange, arna sainmhíniú ag NASA, ná suíomhanna sa spás ina gcruthaíonn fórsaí imtharraingthe córas dhá chorp mar an Ghrian agus an Domhan réigiúin fheabhsaithe mealltachta agus éaraithe. Is féidir le spásárthaí na pointí seo a úsáid mar “spotaí páirceála” chun fanacht in áit sheasta le hídiú breosla íosta.

Cuirfear an spásárthach Aditya-L1 i bhfithis hala timpeall L1, atá thart ar 1.5 milliún km ón Domhan, nach bhfuil ann ach 1% d'achar na Cruinne-Grian. Cinnteoidh an seasamh straitéiseach seo breathnuithe gan bhriseadh ar an nGrian, rud a chuirfidh ar chumas eolaithe na hIndia léargais nua a fháil ar lár ár gcóras gréine.

Léirigh aistrithe rathúla ISRO chuig comhlachtaí neamhaí nó láithreacha eile sa spás a saineolas ar thaiscéalaíocht spáis. Leanann an misean seo turas rathúil ISRO chuig an ghrian agus an ghealach roimhe seo.

Caithfidh an spásárthach Aditya-L1 na cúig bliana atá romhainn ar a laghad ag déanamh staidéir ar ghnéithe éagsúla den Ghrian óna bhfithis timpeall L1. Cuirfidh an taighde tiomnaithe seo lenár dtuiscint ar an nGrian agus a tionchar ar an Domhan. Is cloch mhíle shuntasach é an misean d’iarrachtaí taiscéalaíochta spáis na hIndia agus osclaíonn sé doirse le haghaidh tuilleadh dul chun cinn eolaíoch.

Tríd is tríd, éacht suntasach do ghníomhaireacht spáis na hIndia, ISRO, is ea seoladh rathúil agus aistriú trajectory an spásárthaigh Aditya-L1. Cuirfidh an misean seo ar chumas eolaithe Indiacha sonraí luachmhara a bhailiú faoin nGrian agus ár dtuiscint ar lár ár gcóras gréine a dhoimhniú.

