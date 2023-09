Ag Dearadh don Todhchaí sa Spás: Timpeallachtaí Inmharthana a Chruthú Thar Domhan

Agus iad ar thóir coilíneachtaí a bhunú ar an ngealach agus ar Mhars ar deireadh thiar, tá ailtirí agus dearthóirí ag obair chun timpeallachtaí ináitrithe a chruthú a chuireann compord ar fáil agus a mhaolóidh cumha do spásairí atá ag déanamh taistil spáis fhada. Bhí Valentina Sumini, ailtire agus innealtóir, ar thús cadhnaíochta sa réimse seo atá ag teacht chun cinn ar a dtugtar ailtireacht spáis.

Baineann taighde Sumini, i gcomhar le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa agus NASA, le spásairí a chur faoi agallamh chun a dtaithí a thuiscint agus gnáthóga spáis a dhearadh a thugann aghaidh ar a gcuid riachtanas. Is minic a bhraitheann spásairí cumha agus dícheangailte ón Domhan, agus mar sin tá sé mar aidhm ag Sumini taobh istigh a chruthú a chuidíonn le cónaí daonna. Is éard atá i gceist leis seo ná gnéithe den dúlra a ionchorprú agus timpeallachtaí tumtha a chruthú a shamhlaíonn radharcanna agus fuaimeanna an Domhain.

Chun strus agus cumha a chomhrac, tá pod deartha ag foirne Sumini a phíobann sonraí fíor-ama ó thearmann fiadhúlra, ag tabhairt taithí fhíorúil do spásairí ar a bheith timpeallaithe ag an dúlra. Tarraingíonn sí inspioráid ón saol ar an Domhan ina dearaí don saol lasmuigh den Domhan, ag baint úsáide as algartaim atá bunaithe ar fhás fréamhacha agus ag macasamhlú iompar swarming na mbeach. Tá eischnámharlach saor ó lámha forbartha ag Sumini freisin, spreagtha ag eireaball capaill mara, a chuireann le soghluaisteacht agus oirfidigh do spásairí a oibríonn i micrea-gravity.

Déanann foirne taighde Sumini a gcuid dearaí a thástáil i dtimpeallachtaí foircneacha atá cosúil le coinníollacha ar an ngealach agus ar Mhars, ar nós fánaí bolcán Haváís agus oighear polach Svalbard. Beidh ról ríthábhachtach ag AI, robots, agus printéirí 3D i dtógáil na bhfoirgneamh agus na dtithe gloine ar na dromchlaí extraterrestrial seo, ag cinntiú go mairfidh áitritheoirí sa todhchaí.

Cé nach bhfuil “Planet B ann,” creideann Sumini gur féidir le taiscéaladh spáis léargais luachmhara agus dul chun cinn teicneolaíochta a sholáthar ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar an saol ar domhan. Is iarracht taighde é an t-aistear i dtreo pobail a bhunú ar phláinéid eile a bhrúnn teorainneacha cumas daonna agus a d’fhéadfadh go dtiocfadh pobail bheo ar Mhars lá amháin.

