Ceantar Uirbeach Chathair Nua-Eabhrac Dul faoi Uisce, Riosca Tuile a Mhéadú

Léirigh staidéar le déanaí a rinne eolaithe ó Saotharlann Scaird Tiomáint NASA agus Ollscoil Rutgers go bhfuil limistéar cathrach Chathair Nua-Eabhrac ag dul faoi uisce go mall, rud a chruthaíonn baol méadaithe tuilte. Thar na seacht mbliana, ó 2016 go 2023, fuair na taighdeoirí go bhfuil an réigiún go tóin poill ag meánráta de 0.06 orlach in aghaidh na bliana. Bhain an staidéar úsáid as radair cró sintéiseach idirmhéadrach chun an ghluaisne ingearach talún a thomhas agus chun anailís a dhéanamh ar thopagrafaíocht na talún.

Thug na heolaithe faoi deara gur tharla go leor den dul faoi uisce a breathnaíodh in áiteanna ina ndearnadh an talamh a mhodhnú, mar shampla trí mhíntíriú talún agus tógáil láithreáin líonta talún. Mar gheall ar na modhnuithe seo tá an talamh faoi fhoirgnimh ina dhiaidh sin níos scaoilte agus níos comhbhrúite, rud a fhágann go bhfuil níos mó dul faoi uisce. D'aithin an staidéar gurb é Staid Arthur Ashe, a tógadh ar líonadh talún i gcomharsanacht Flushing na Banríona, an ceann is tapúla ag dul faoi uisce ag 0.18 orlach in aghaidh na bliana. I gcodarsnacht leis sin, tá comharsanacht Woodside i Queens ag ardú i ndáiríre ag ráta 0.27 orlach in aghaidh na bliana.

Lasmuigh de Chathair Nua-Eabhrac, fuarthas amach go raibh pobail Newark, Kearny, agus Harrison i New Jersey ag dul faoi uisce, cé nár sholáthair an staidéar rátaí tóin poill ar leith do na láithreacha seo. Ina theannta sin, tá Aerfort LaGuardia, atá suite in aice le Cuan Flushing i Queens, ag dul faoi thart ar 0.15 orlach in aghaidh na bliana. Is ábhar imní é an tóin poill seo mar go bhfuil an t-aerfort i lár athchóiriú $8 billiún chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá ann cheana féin agus chun tuilte féideartha a mhaolú.

Na taighdeoirí béim go bhfuil an tóin poill ina bhagairt ar an limistéar uirbeach, go háirithe i bhfianaise na leibhéil farraige ag ardú. Tá leibhéal na farraige ag The Battery, páirc i Manhattan, ag ardú ag ráta 0.12 orlach in aghaidh na bliana ó na 1900í. Le blianta beaga anuas, tá an ráta méadaithe go 0.17 orlach in aghaidh na bliana. Agus ardú leanúnach ar leibhéal na farraige, tá borradh na stoirme a bhaineann le heachtraí aimsire crua, cosúil le Superstorm Sandy in 2012, tar éis éirí níos millteach. Léiríonn an dul faoi uisce seo, in éineacht leis an mbaol méadaithe tuilte, an gá atá le straitéisí maolaithe i gceantair chósta Chathair Nua-Eabhrac.

Cé go bhfuil imní ar an staidéar, tugann sé roinnt torthaí dearfacha freisin. Fuarthas amach go raibh comharsanachtaí East Williamsburg i mBrooklyn agus Woodside i Queens ag ardú. Chuir na heolaithe an t-ardú in Oirthear Williamsburg i leith an draenáil ola ó Newton Creek, a shreabhann isteach san Abhainn Thoir idir Queens agus Brooklyn. Mar sin féin, ar an iomlán, léiríonn an staidéar go bhfuil go leor codanna de Chathair Nua-Eabhrac, lena n-áirítear Manhattan íochtair, Brooklyn, Queens, agus Long Island, ag fulaingt turnamh agus ag cur leis na rioscaí tuilte amach anseo.

