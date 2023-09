Staid na Gloine: Ní Soladach ná Leachtach

Tá eolaithe agus staraithe ag cur isteach ar ghloine le fada an lá, toisc nach n-iompraíonn sé mar sholad ná mar leacht. Cé go n-áitíonn cuid acu gur leacht é gloine atá ag sreabhadh síos le himeacht ama, maíonn daoine eile gur soladach é nó b'fhéidir rud éigin eatarthu. I ndáiríre, tá a staid shainiúil ábhair féin ag gloine.

Is ábhar ilghnéitheach é gloine a thagann i bhfoirmeacha éagsúla, ó chumadóireacht shoiléir go cumadóireachta daite. Cruthaítear é trí chomhábhair éagsúla a leá, mar ghaineamh, aolchloch, agus fuinseog sóid ag teochtaí an-ard. Ansin déantar an leacht mar thoradh air a fhuarú go tapa, rud a chuireann cosc ​​ar na hadaimh a eagrú ina struchtúr criostalach.

Eascraíonn an mearbhall a bhaineann le nádúr gloine as a struchtúr neamhchriostalach, mí-ordúil. I ngnáthsholaid, socraítear adaimh ina n-áit, agus tá adaimh ag leachtanna atá in ann gluaiseacht agus athshocrú go héasca. Tá gloine, ar an láimh eile, cosúil le soladach le struchtúr neamhord. Tá a hadaimh socraithe go meicniúil, ach níl an rialtacht acu a fhaightear in ábhair chriostail.

Tá gloine ann i gcothromaíocht mhéadaitheach, rud a chiallaíonn go ligeann sé a scíth a ligean i gcónaí i dtreo staid leachtach thar scála ama thar a bheith fada. Ag teocht an tseomra, áfach, tarlaíonn na hathruithe seo chomh mall sin go n-iompraíonn gloine go héifeachtach mar sholad ar scálaí ama praiticiúla. Mar gheall ar ghluaiseacht mhall na gcáithníní i ngloine tá sé deacair aon iompraíocht atá cosúil le leacht a thabhairt faoi deara, fiú thar na céadta bliain, mar a fheictear i bhfuinneoga gloine dhaite foirgnimh mheánaoiseacha.

Is féidir dúshlán a thabhairt don mhíthuiscint go sreabhann gloine le himeacht ama le míniú níos simplí ar thiús míchothrom roinnt sean-phanna gloine. Mar gheall ar theorainneacha déantúsaíochta san am a chuaigh thart, ní raibh na pánaí tiubh go haonfhoirmeach agus b'éigean iad a shuiteáil leis an deireadh níos tiús suas nó síos sa fhráma.

Mar fhocal scoir, is staid uathúil ábhair í gloine, ag sárú na sainmhínithe traidisiúnta ar sholaid agus leachtanna. Cé go bhfuil a struchtúr cosúil le solad, níl an socrú ordaithe atá le fáil in ábhair chriostail ann. Is soladach docht é an ghloine ar scálaí ama praiticiúla, ag éirí níos cosúla le leacht ach amháin ar scála ama thar a bheith mall agus neamhleanúnach.

