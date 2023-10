An Rompu Neart agus Gile: Cruthaíonn Eolaithe Sárábhar a Chomhcheanglaíonn DNA agus Gloine

Tá dul chun cinn bainte amach ag eolaithe san eolaíocht ábhair trí neart DNA a chomhcheangal le íonacht gloine, rud a fhágann go bhfuil supermaterial cúig huaire níos éadroime agus ceithre huaire níos láidre ná cruach. Tá an t-ábhar nua seo, a chruthaigh taighdeoirí ó Ollscoil Connecticut, Ollscoil Columbia, agus Brookhaven National Lab, á rá mar an t-ábhar “is láidre atá ar eolas” mar gheall ar a dhlús.

Ba dheacair riamh ábhar a aimsiú a bhfuil neart agus éadrom araon ann. Mar sin féin, léirigh an fhoireann taighdeoirí seo nach bhfuil an dá cháilíocht seo comheisiatach. Arna spreagadh ag armúr Iron Man, rinne na heolaithe iarracht ábhar a chruthú a bheadh ​​éadrom go leor le haghaidh eitilte ach freisin láidir go leor chun ionsaithe namhaid a sheasamh.

Is é an rún atá taobh thiar den sárábhar seo leas a bhaint as neart dúchasach na gloine. Cé go bhféadfadh gloine a bheith leochaileach ina ghnáthfhoirm, féadann sé brúnna ollmhóra a sheasamh agus é i riocht glan gan smál. Trí úsáid a bhaint as cáithníní gloine nana-mhéid atá níos éadroime ná an chuid is mó de mhiotail agus de chriadóireacht, éiríonn struchtúir a dhéantar as an ghloine pristine seo cumhachtach agus éadrom araon.

Chun na cáithníní gloine a mhúnlú i gcreat 3D, d'iompaigh na taighdeoirí chuig DNA mar scafall. Chruthaigh siad creat DNA féin-chóimeála a fheidhmíonn mar chnámharlach ar a gcuirtear bratú gloine i bhfeidhm. Is é an toradh a bhíonn ar an gcothromaíocht íogair seo idir an scafall DNA agus an sciath gloine ná ábhar atá láidir ach éadrom, ag baint amach láidreachtaí agus dlúis nach bhfacthas riamh roimhe.

Cé go bhfuil gá le níos mó taighde sular féidir an teicneolaíocht seo a úsáid, tá na taighdeoirí ag pleanáil cheana féin chun ábhair níos láidre a chruthú trí chriadóireacht chomhdhúile a ionchorprú nó an struchtúr DNA a athrú. Tá féidearthachtaí ollmhóra ag baint leis an teicneolaíocht seo, agus d’fhéadfadh forbairt armúr coirp a bheith mar thoradh ar chulaith Iron Man fiú.

Foilsíodh torthaí an staidéir seo san iris Cell Reports Physical Science.

Foinsí:

– Ábhar ‘sárábhar’ a spreag Iron Man – Science Daily

– Cruthaíonn eolaithe forábhar atá níos éadroime agus níos láidre ná cruach – CNET