Athruithe Eipghiniteacha san Aosú a Nochtadh ag Úsáid Meitilation DNA

Is próiseas nádúrtha é an dul in aois arb é is sainairíonna é an meath de réir a chéile ar fheidhm na n-orgán, rud a fhágann go bhfuil claonadh méadaithe i leith galair éagsúla. Cé gur féidir linn éifeachtaí an aosaithe a bhreathnú agus a mhothú, léirigh taighde go dtarlaíonn sé ar leibhéal móilíneach freisin. Tá ról suntasach ag modhnuithe epigenetic, mar shampla meitilation DNA, modhnú histone, agus RNAanna neamhchódaithe, maidir le dul chun cinn ag dul in aois [1].

I réimse na teicneolaíochta fad saoil, tá cloig epigenetic DNA forbartha ag eolaithe a úsáideann bithmharcóirí bunaithe ar mheitiliú chun aois bhitheolaíoch daoine aonair, orgáin agus cealla a thuar. Braitheann na cloig seo ar thacair CpGanna (seichimh de núicléatídí is féidir a mheitiliú) agus ar halgartaim matamaiticiúla chun na tuartha seo a dhéanamh. Mar sin féin, ní scrúdaíonn cloig reatha ach codán beag den DNA agus cuireann siad faisnéis theoranta ar fáil faoi na hathruithe foriomlána i meitilation DNA le linn dul in aois [1].

Bhí sé mar aidhm ag staidéar le déanaí a foilsíodh in Aging Cell aghaidh a thabhairt ar na teorainneacha seo trí úsáid a bhaint as seicheamhú déshulfít lán-ghéineamaí, teicníocht a cheadaíonn anailís chuimsitheach ar mheitiliú DNA ar fud an ghéanóm ar fad. Rinne na taighdeoirí anailís ar dhá chineál cille éagsúla, monocytes agus cealla muscle, a bhfuil caidreamh codarsnachta acu le láimhdeachas cille. Tá saolré agus láimhdeachas níos giorra ag monocytes go tapa, agus maireann cealla muscle níos faide [2].

Shainaithin an staidéar 6,780 suíomh CpG difreálach meitile a bhaineann le dul in aois i gcealla matán agus 29,492 i monaicítí. Fuarthas an chuid is mó de na suíomhanna CpG a bhaineann le haois laistigh de ghéinte sa dá chineál cille. Léirigh anailís cosáin go raibh tionchar ag na hathruithe meitilation a bhaineann le dul in aois ar bhealaí mar Notch, ROBO, MECP2, agus RUNX i monocytes agus cealla matán araon. Ina theannta sin, breathnaíodh go raibh baint ag cosáin néaróineacha leis an bpróiseas aosaithe [2].

Thug na taighdeoirí faoi deara freisin go raibh buaic-athruithe i bpatrúin meitilithe i gcealla matán thart ar 52 agus 62 bliain d'aois, agus i monocytes, bhí na buaicaoiseanna idir 33 agus 37-42. D'aithin siad réigiúin shonracha meitiolaithe difreálach a bhaineann le dul in aois sa dá chineál cille, ag cur béime ar na réigiúin ghéanómacha inar tharla athruithe meitile a bhaineann le haois [2].

Léirigh an staidéar freisin an ró-ionadaíocht ar mhodúil bhitheolaíocha áirithe a bhaineann le haosú. I gcealla matán, chuimsigh na modúil seo comharthaíocht cAMP-idirghabhála, aistriúchán próitéine, agus crapadh matán, ach i monaicítí, chuimsigh siad fagaicíotóis, meitibileacht núicléitíde, rialáil comhfhoirmithe DNA, imirce cille, agus greamaitheacht cille-chealla. Tugann na torthaí seo léargas luachmhar ar na cosáin agus na próisis a mbíonn tionchar ag athruithe meitilation DNA a bhaineann le dul in aois [2].

Cé go léiríonn an taighde seo na hathruithe epigenetic a tharlaíonn le linn aosú, tá sé fós ina céimeanna tosaigh. Tá gá le tuilleadh forbartha chun a acmhainneacht a fheabhsú mar mhalairt ar chloig reatha atá ag dul in aois a bhíonn ag brath ar anailís mheitileachta bunaithe ar mhicrea-rae. Mar sin féin, is céim thábhachtach é an staidéar seo i dtreo tuiscint a fháil ar an idirghníomhú casta idir an epigenome agus próisis aosaithe [1][2].

