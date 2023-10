Buafaill Chána na hAstráile: Cuireann Sadhbaill Channabalacha dlús leis an Éabhlóid

Tá buafóga cána san Astráil i mbaol mór óna gcineál féin - torbáin chanibalistic. Is minic a itheann na torbáin seo goir, rud a spreagann iad a fhorbairt ar ráta níos tapúla. Mar sin féin, tagann costas ar an bhfás luathaithe seo.

Tugadh isteach na buafa canna san Astráil i 1935 chun ciaróga cána a rialú. Ina áit sin, rinneadh speiceas ionrach de na buafa, ag méadú gan smacht agus ag bagairt ar an éiceachóras. Cuireann tocsaineacht na mbuafa seo marsupial carnavorous dúchasach i mbaol freisin.

Cé go bhfuil thart ar 25 cm (10 n-orlach) ar fad ag buafóga cána fásta, is iad a dtorbáin a thaispeánann iompar cannibalaíoch, ag caitheamh a gcineál féin. Níl an iompar seo neamhchoitianta i speicis frog agus buaf, a tharlaíonn de ghnáth nuair a bhíonn acmhainní gann. Léiríonn buafa cána na hAstráile an t-iompar seo go minic, áfach.

I dturgnamh a rinne an bitheolaí speiceas ionrach Jayna DeVore agus a comhghleacaithe, fuair siad amach go raibh torbáin na hAstráile 2.6 uair níos dóchúla gor cannibalize i gcomparáid le toir neamh-Astráile. Léirigh turgnamh eile go raibh torbáin na hAstráile 30 uair níos tarraingtí chuig goir ná na torbáin eile.

Forbraíonn hatchlings san Astráil ag luas níos tapúla ná a gcomhghleacaithe in áiteanna eile. Cé go méadaíonn an fhorbairt luathaithe seo a gcuid seansanna maireachtáil, fágann sé nach bhfuil siad chomh forbartha céanna ná buafa cána neamh-Astráile ag céimeanna an torbáin agus aibí dá saol.

Tháinig na hatchlings seo chun cinn chun a bhforbairt a bhrostú nuair a bhraitheann siad láithreacht torbáin eile, rud a léiríonn iomaíocht agus cannibalism féideartha. Ligeann an t-oiriúnú éabhlóideach seo dóibh fad a gcéime leochaileacha a laghdú.

D’fhéadfaí féachaint ar channabalachas i measc buafóga cána mar chineál rialaithe daonra, toisc go gcuireann sé deireadh leis an iomaíocht le haghaidh acmhainní teoranta sa lochán. Léiríonn sé freisin an luas iontach ar féidir le héabhlóid tarlú. Tá fás suntasach tagtha ar bhuafa cána na hAstráile ó tugadh isteach iad ar an mór-roinn.

Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint ar dhinimic chasta na speiceas ionrach agus an tionchar is féidir leo a bheith acu ar éiceachórais dhúchasacha. Foilsíodh an staidéar i PNAS agus leagann sé béim ar an rás arm éabhlóideach leanúnach idir an chéim cannibalistic torbáin agus na céimeanna leochaileacha uibheacha agus gor i ngnáthóga ionradh.

