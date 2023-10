Bí páirteach in Ócáid Oíche na Gealaí: Breathnaigh Idirnáisiúnta ar an nGealach

Gach bliain, eagraíonn NASA imeacht neamhghnách a thugann daoine le chéile ó gach cearn den domhan chun an Ghealach a bhreathnú - beagnach. Is ceiliúradh poiblí bliantúil é International Observe the Moon Night a bhfuil sé mar aidhm aige díograiseoirí na Gealaí a aontú, eolaíocht agus taiscéalaíocht na gealaí a chur chun cinn, agus onóir a thabhairt dár gceangal cultúrtha agus pearsanta le compánach neamhaí an Domhain.

Tá áilleacht an imeachta seo ina inrochtaineacht. Beag beann ar do shuíomh, is féidir leat a bheith rannpháirteach i bhféile na gealaí. Tá an rogha agat freastal ar imeachtaí fíorúla nó pearsanta nó iad a óstáil, nó go simplí breathnú ar an nGealach ó chompord do thí féin. Tagann an pobal gealaí domhanda le chéile trí ardáin éagsúla cosúil le leathanach Facebook an imeachta, bealaí meáin shóisialta ag baint úsáide as #ObserveTheMoon, agus an grúpa International Observe the Moon Night Flickr.

Tá roinnt cuspóirí leagtha amach ag NASA don imeacht seo. Ar an gcéad dul síos, feidhmíonn sé mar cheiliúradh, ag tabhairt le chéile daoine ó gach cearn den domhan a bhfuil paisean acu don Ghealach. Tá sé mar aidhm aige freisin feasacht a ardú ar chláir gealaí NASA, rud a fhágann go mbeidh rochtain níos fearr ag an bpobal ar eolaíocht agus ar thaiscéalaíocht na gealaí. Ina theannta sin, tugann International Breathnaigh ar an nGealach Oíche cumhacht do dhaoine aonair réimse na Gealaí agus eolaíocht an spáis a iniúchadh, ag baint úsáide as Gealach an Domhain mar phointe tosaigh dá dturas fionnachtana.

Spreagann an ócáid ​​​​roinnt scéalta, íomhánna, saothar ealaíne agus níos mó a spreag an Ghealach, ag cothú nasc cruthaitheach lenár gcomharsa neamhaí. Trí spéis a mhúscailt i mbreathnóireacht na gealaí, leathnaíonn International Observe the Moon Night a tionchar chuig an spéir níos leithne agus an domhan thart orainn, ag spreagadh iniúchadh leanúnach.

Mar sin marcáil do chuid féilirí! Is féidir imeacht Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach na bliana seo a fheiceáil trí Chraoladh Teilifíse NASA. Éist leis ag 7 pm EDT / 23:00 UTC an 21 Deireadh Fómhair, 2023, agus gabh isteach sa phobal gealaí domhanda ar thuras iontach fionnachtana agus léirthuiscint don Ghealach.

Foinsí:

-Misean Fithiseach Taiscéalaíochta Lunar NASA, an Rannán um Thaiscéalaíocht an Chórais Ghréine ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA, agus eagraíochtaí eile NASA agus réalteolaíochta.