An Eolaíocht Taobh thiar den Chomhéifeacht Idirleata Cuarc Trom: Iniúchadh Plasma Quark-Gluon

D’éirigh le heolaithe an chomhéifeacht idirleata cuarc throm a ríomh, tomhas ar cé chomh tapa agus a aistrítear móiminteam ó anraith leáite cuarc agus glúón go cuairc throma. Baineadh an dul chun cinn seo amach trí úsáid a bhaint as cuid de na sárríomhairí is cumhachtaí ar domhan. Léirigh na ríomhanna go bhfuil aistriú móiminteam thar a bheith tapa, ag baint amach na teorainneacha atá leagtha síos ag meicnic chandamach. Tá na hidirghníomhaíochtaí idir na cuarc agus na glúóin scaoilte agus na cuarc níos troime chomh láidir agus chomh minic sin go dtarraingíonn siad na cuairc throma go héifeachtach.

Tugann na torthaí seo solas ar thorthaí turgnamhacha a thaispeánann cuairc throma ag éirí gafa sa sreabhadh ábhair a ghintear in imbhuailtí troma ian. Cruthaíonn na himbhuailtí, a tharlaíonn ag imbhuailteoirí cáithníní ar nós an Imbhuailteora Coibhneasta Trom ian agus an Imbhuailteoir Mór Hadróin, staid ar a dtugtar plasma cuarc-glúóin (QGP). Soláthraíonn an anailís freisin fianaise bhreise a thacaíonn leis an hipitéis gur leacht beagnach foirfe é an QGP, le slaodacht thar a bheith íseal a théann i dtreo teorainneacha na meicnic chandamach. Ní hamháin go gcuireann an taighde lenár dtuiscint ar na himbhuailtí seo ach leagann sé béim freisin ar an gcomhoibriú agus ar an gcomhoibriú i measc teoiriceoirí idirnáisiúnta agus lucht taighde na fisice núicléach.

Is féidir slaodacht íseal an QGP a chur i gcomparáid le carraig throm ag sreabhadh i sruth. Mar thoradh ar na hidirghníomhaíochtaí dian idir na cuarc scaoilte agus glúóin bíonn meánchosán saor in aisce, nó an fad is féidir le cáithnín taisteal roimh idirghníomhú le cáithnín eile, is é sin thar a bheith beag. Ciallaíonn sé seo go n-imreoidh cuairc throma a bhfuil meánchosán saor den chineál céanna acu dóthain idirghníomhaíochtaí chun na cáithníní scaoilte sa QGP a tharraingt orthu féin.

Chun an comhéifeacht idirleata cuarc throm a ríomh, d'úsáid fisiceoirí ó Chomhoibriú HotQCD sár-ríomhairí cumhachtacha agus d'fhostaigh siad laitíse QCD, teicníocht chun cothromóidí casta crómaidinimic chandamach a réiteach. Fuair ​​an fhoireann amach go bhfuil an comhéifeacht idirleata cuarc trom thar a bheith mór, rud a dhearbhaíonn go bhfuil meánchosán saor na gcuarc trom laistigh den QGP an-ghearr. Cabhróidh na ríomhanna seo le teoiriceoirí feabhas a chur ar ionsamhlúcháin ar an gcaoi a dtáirgtear cuarc trom laistigh den QGP agus ar an gcaoi a n-athraíonn a n-idirghníomhaíochtaí de réir mar a thagann athruithe ar an QGP.

Thacaigh Oifig Eolaíochta na Roinne Fuinnimh leis an taighde, go háirithe Oifig na Fisice Núicléiche, mar chuid den Fhionnachtain Eolaíoch trí Ard-ríomhaireacht (SciDAC) agus an Teoiric Thréimh-Bhlais (HEFTY) i gcomhar teoiriciúil. Tugadh aitheantas freisin do mhaoiniú ó fhoinsí eile do chomhoibritheoirí aonair. Bhain an staidéar úsáid as acmhainní ríomhaireachtúla ag an Lárionad Náisiúnta um Ríomhaireacht Eolaíoch um Thaighde Fuinnimh agus as áiseanna Chomhoibriú USQCD.

