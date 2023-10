Léiríonn Comhdhéanamh Mars Leideanna maidir le Luathchóras na Gréine

Tá nochtadh nua faoi chomhdhéanamh Mars ag cur solas ar shaol luath an phláinéid agus ar a shuíomh laistigh den ghrianchóras. Tá torthaí le déanaí ó mhisean tuirlingthe InSight NASA tar éis dúshlán a thabhairt do thoimhdí roimhe seo maidir le comhdhéanamh Mars, go háirithe maidir lena chroílár.

Murab ionann agus an Domhan, a bhfuil croí iarainn leachtach den chuid is mó aige, léiríonn tuairimí InSight go bhfuil croí níos lú ag Mars agus sraith de shileacáití leachtacha á gclúdach aige. Tugann na sonraí le fios go bhfuil an ciseal seo thart ar 150 ciliméadar ar tiús agus timpeall ar screamh creagach an phláinéid. Spreag na torthaí seo eolaithe chun athmhachnamh a dhéanamh ar a dtuiscint ar fhoirmiú pláinéadach.

Míníonn an taighdeoir Dongyang Huang ó ETH Zurich go raibh an bhreathnóireacht tosaigh ar chroí-chomhdhéanamh Mars, ina raibh cion iontach ard d'eilimintí níos éadroime, ag teacht salach ar na teoiricí reatha maidir le forbairt phláinéid. Mar sin féin, tá hipitéis nua mar thoradh ar anailís bhreise: tá croí níos lú, níos dlúithe ag Mars le lárionad leachtach ina bhfuil thart ar 9-14% d'eilimintí níos éadroime. Tugann an comhdhéanamh uathúil seo dúshlán na mbonn tuisceana a bhí ann roimhe seo agus cuireann sé leideanna suaithinseacha ar fáil faoi bhunús luath Mharsa.

Tugann na difríochtaí dlúis tátal ó na sonraí seismeacha a bhailigh seismograph InSight léargais luachmhara ar an taobh istigh den phláinéid. Agus iad ar an Domhan, úsáideann taighdeoirí seismeagraif chun tonnchrith talún a thomhas agus tátal a bhaint as dlús agus comhdhéanamh ceimiceach an phláinéid, cuireann staidéar ar Mhars dúshláin éagsúla i láthair. Thug seismograph InSight, an chéad cheann dá leithéid a imscaradh ar Mars, deis d’eolaithe sonraí ríthábhachtacha a bhailiú faoi phatrúin agus faoi chomhdhéanamh creathadh an phláinéid.

Tugann na torthaí le déanaí le fios go bhféadfadh sé gur foirmíodh Mars níos luaithe ná an Domhan i stair an ghrianchórais, b'fhéidir go raibh an Ghrian timpeallaithe ag scamall doiléir de cháithníní. Tugann comhdhéanamh sainiúil chroí Mars léargas spéisiúil ar stair an phláinéid agus ardaíonn sé ceisteanna suimiúla faoi na coinníollacha a bhí i réim le linn a fhoirmithe.

Ceisteanna Coitianta

1. Cad é comhdhéanamh croí Mars?

De réir tuairimí le déanaí ó mhisean tuirlingthe InSight NASA, tá croí Mars níos lú ná mar a chreidtear roimhe seo agus tá sraith de shileacáití leachtacha timpeall ar a chroí iarainn leachta.

2. Conas a rinne taighdeoirí staidéar ar chomhdhéanamh Mars?

Bhain taighdeoirí úsáid as seismograph InSight chun patrúin tonnchreatha a thomhas agus tátal a bhaint as dlús agus comhdhéanamh ceimiceach an phláinéid. Chuir sé seo sonraí luachmhara ar fáil faoi chroílár Mhars agus a chomhdhéanamh sainiúil.

3. Cén difríocht atá idir comhdhéanamh Mars agus an Domhan?

Cé go bhfuil croí iarainn leachtach den chuid is mó ag an Domhan, tá méid níos lú ag croí Mars agus cuimsíonn sé sraith de shileacáití leachtacha chomh maith le hiarann ​​​​leacht.

4. Cad a thugann na torthaí le fios faoi fhoirmiú Mars?

Tugann an cion níos airde d'eilimintí solais laistigh de chroílár Mars le fios gur foirmíodh an phláinéid níos luaithe sa ghrianchóras ná an Domhan. Tugann sé seo le fios go bhféadfadh sé gur fhorbair Mars fad is a bhí an Ghrian fós timpeallaithe ag scamall doiléir de cháithníní.