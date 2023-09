Maireachtáil Cosúil le spásaire Analógach san Antartaice

I mí na Samhna 2022, chuaigh Tara Sweeney ar thuras taighde chuig Oighearshruth Thwaites san Antartaice Thiar. Cé gurbh é an príomhaidhm a bhí aici ná staidéar a dhéanamh ar gheolaíocht an oighearshruth agus ar leá oighir, níorbh fhéidir le Sweeney cuidiú le cur i gcuimhne dó conas a bhraithfeadh sé a bheith i do thaiscéalaí spáis. Mar iar-oifigeach Aerfhórsa agus mac léinn dochtúireachta reatha i ngeolaíocht na gealaí, bhraith sí an chosúlacht idir turais san Antartach agus misin spáis.

Le blianta anuas, tá spáseolaithe ag déanamh staidéir ar eispéiris daoine a bhfuil cónaí orthu i dtimpeallachtaí foircneacha mar Antartaice chun tuiscint níos fearr a fháil ar na dúshláin agus na coinníollacha a d'fhéadfadh a bheith os comhair spásairí ar phláinéid eile. Feidhmíonn na hturais polacha seo mar analóg luachmhar le haghaidh taiscéalaíochta spáis, ag tairiscint léargais ar ghnéithe fiseolaíocha agus síceolaíochta na misean fadtréimhseach.

Le linn di fanacht 16 lá ar Thwaites Oighearshruth, bhí Sweeney agus a foireann ina gcónaí i bpubaill agus chuaigh siad i ngleic le coinníollacha aimsire crua. Thug siad aghaidh ar stoirmeacha agus stoirmeacha sneachta, ag caitheamh laethanta gafa laistigh dá bpubaill. Fuair ​​Sweeney fiú í féin gafa i mbád bán, rud a chuir an taithí i gcomparáid le bheith istigh i liathróid ping-pong. In ainneoin na ndúshlán, bhraith sí mothú fócais agus spleodar nach raibh taithí aici ar a mór-roinn dúchais.

Thug freastal ar Chomhdháil Spásaire Analógach 2023 i mí na Bealtaine deis uathúil do Sweeney iniúchadh breise a dhéanamh ar eispéireas an spásaire analógach. Thug an chomhdháil le chéile daoine aonair a shamhlaíonn taisteal spáis fadtéarmach ar an Domhan. Ar siúl ag Biosphere 2, gnáthóg féinchuimsitheach i bhfásach Arizona, bhí sé mar aidhm ag an imeacht tuiscint a fháil ar inmharthanacht timpeallachtaí ináitrithe a chruthú ar phláinéid naimhdeacha.

Leagann turas Sweeney chuig Oighearshruth Thwaites agus a rannpháirtíocht sa Chomhdháil Spásaire Analógach béim ar an gceangal idir taiscéalaíocht pholaire agus misin spáis. Tugann na heispéiris seo léargais luachmhara ar na dúshláin fhisiciúla agus mheabhracha a d’fhéadfadh spásairí a bheith acu ar mhisin amach anseo go dtí an Ghealach, Mars agus níos faide i gcéin.

