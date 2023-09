Athbheochan mistéireach an víris marfach Nipah i Kerala, India

In ospidéal i Kozhikode, Kerala, bhí an speisialtóir cúraim chriticiúil Anoop Kumar in éadan staid imshuiteach. Glacadh ceathrar ball den teaghlach céanna isteach ina ospidéal le hairíonna cosúla an fhiabhrais, na casachta agus an fhliú. Agus iad ag dul i ngleic le stair leighis an teaghlaigh, fuair siad amach go raibh athair an bheirt deartháireacha óga tar éis bás a fháil le déanaí le hairíonna cosúla. Rinne an fhoireann ceangal go tapa leis an víreas Nipah marfach.

Aithníodh den chéad uair i Kerala i mBealtaine 2018, is víreas zónóiseach é an víreas Nipah a chreidtear a scaiptear ó ialtóga go daoine. Tá ráta ard báis aige, idir 40 agus 75 faoin gcéad. I ráig 2018, bhí 18 duine ionfhabhtaithe, agus fuair 17 bás. Níl aon chóireálacha nó vacsaíní údaraithe do Nipah, rud a fhágann go bhfuil sainaithint agus srianadh pras ríthábhachtach.

D'aonraigh foireann an ospidéil na hothair agus sheol siad samplaí le haghaidh tástála. Thástáil triúr othar, lena n-áirítear mac agus deartháir an athar nach maireann, dearfach do Nipah. Bhí tástáil dhearfach freisin ar othar eile nach raibh gaol aige le hairíonna comhchosúla. Sainaithníodh cás tosaigh an athar nach maireann, Mohammed Ali, mar an cás is luaithe sa ráig seo, ach d’fhéadfadh cásanna eile nár aithníodh a bheith ann mar gheall ar thréimhse goir an víris 14 go 21 lá.

Spreag deimhniú Nipah freagra tapa ó údaráis sláinte poiblí Kerala. Cuireadh bearta i bhfeidhm chun an ráig a chosc agus chun tuilleadh leathadh a chosc. I bhfianaise na n-iarmhairtí tubaisteach a d’fhéadfadh a bheith ann má leathnaíonn an víreas, tá sé ríthábhachtach cásanna a bhrath go luath agus a leithlisiú.

Tarchuirtear Nipah trí theagmháil dhíreach le hainmhithe ionfhabhtaithe, amhail ialtóga nó muca, nó trí bhia nó uisce éillithe a ithe. Is féidir le dlúth-theagmháil le daoine ionfhabhtaithe duine a nochtadh don víreas freisin. Chonaic Kerala ráigeanna iomadúla de Nipah, agus tá iarrachtaí faireachais ar siúl.

Is meabhrúchán é an t-éirí amach seo le déanaí ar an víreas Nipah ar an mbagairt leanúnach atá ann ó ghalair zónóiseacha agus an gá atá le faireachas láidir, sainaithint phras agus straitéisí éifeachtacha srianta.

Foinsí:

– Thekkumkara Surendran Anish, Ollamh Comhlach le haghaidh Leigheas Pobail ag Coláiste Leighis an Rialtais i Manjeri, Kerala

– Ospidéal Aster MIMS i Kozhikode, Kerala