Auroras ar Úránas: An rúndiamhair taobh thiar de theocht an phláinéid a réiteach

Le déanaí rinne eolaithe fionnachtain shuimiúil maidir leis an bpláinéad Úránas - láithreacht auroras infridhearg. Tagann an dul chun cinn seo tar éis tríocha bliain de thaighde fairsing agus tugann sé léargas luachmhar ar an bhfáth go bhfuil Úránas, in ainneoin a bhfad ón nGrian, ag coinneáil teocht níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis.

Cruthaítear Auroras, a thaispeánann solas nádúrtha in atmaisféar phláinéid, nuair a idirghníomhaíonn cáithníní luchtaithe ón nGrian le gáis san atmaisféar uachtarach. Tarlaíonn na feiniméin seo le linn tréimhsí ardghníomhaíochta gréine, cosúil le bladhmanna gréine agus brúchtadh mais corónach. Is féidir iad a fheiceáil ar fud na Polannaigh Mhaighnéadacha Thuaidh agus Theas na pláinéid éagsúla inár gcóras gréine.

Tá cáil ar Iúpatar agus ar Shatarn as a n-auoras bríomhar agus cumhachtach, mar gheall ar a réimsí maighnéadacha láidre agus a n-atmaisféar dlúth. Ar an láimh eile, tá auroras níos lú agus go hiontach ag Úránas agus Neiptiún. I gcás Úránas, go dtí seo, níor breathnaíodh ach auroras ultraivialait ó 1986. Mar sin féin, fuair eolaithe i staidéar le déanaí faoi stiúir an réaltfhisiceoir Emma Thomas ó Ollscoil Leicester fianaise ar auroras infridhearg in atmaisféar Úránas.

Trí scrúdú a dhéanamh ar 224 íomhá agus staidéar a dhéanamh ar iompar cáithnín ianaithe ar a dtugtar H3+, d'aimsigh na taighdeoirí méadú ar a dhlús gan athrú teochta comhfhreagrach. Tugann an toradh seo le fios go láidir go bhfuil auroras infridhearg ar Úránas, cosúil leis na cinn a breathnaíodh ar Iúpatar agus ar an Satarn. D'fhéadfadh láithreacht na n-auoras seo teocht neamhghnách ard an phláinéid a mhíniú.

“Tá an páipéar seo mar bhuaic ar 30 bliain de staidéar auroral ag Úránas, a léirigh ar deireadh an aurora infridhearg agus a chuir tús le ré nua imscrúduithe aurora ar an bpláinéad. Leathnóidh ár dtorthaí ár n-eolas ar auroras ollmhóra oighir agus neartófar ár dtuiscint ar réimsí maighnéadacha pláinéadacha inár ngrianchóras, ar eisphláinéid, agus fiú ar ár bplainéad féin,” a dúirt Emma Thomas.

Ní hamháin go gcuireann na torthaí úrnua seo solas ar rúndiamhra Úránas ach cuireann siad freisin lenár dtuiscint ar auroras a fheabhsú lasmuigh dár gcóras gréine. De réir mar a leanann eolaithe ar aghaidh ag iniúchadh doimhneacht enigmatic an spáis, osclaíonn staidéar ar fheiniméin neamhaí cosúil le auroras doirse nua chun rúin na cruinne a réiteach.

CC

1. Cad é auroras?

Taispeántais solais nádúrtha is ea Auroras in atmaisféar uachtarach an phláinéid is cúis leis an idirghníomhú idir cáithníní luchtaithe ón nGrian agus gáis.

2. Cá háit a bhfoirmítear auroras?

Is féidir Auroras a fheiceáil timpeall Polannaigh Mhaighnéadacha Thuaidh agus Theas pláinéid éagsúla, lena n-áirítear an Domhan, Véineas, Mars, Iúpatar, Satarn, Úránas, agus Neiptiún.

3. Cén fáth a bhfuil auroras Úránas suntasach?

Soláthraíonn fionnachtain auroras infridhearg ar Úránas le déanaí léargais luachmhara ar theocht níos airde an phláinéid in ainneoin a fhad ón nGrian.

4. Cad a insíonn auroras dúinn faoi phláinéid eile?

Cuidíonn staidéar a dhéanamh ar auroras ar phláinéid éagsúla le heolaithe tuiscint a fháil ar iompraíocht réimsí maighnéadacha, atmaisféar agus tréithe pláinéadacha eile ar fud ár gcóras gréine agus níos faide i gcéin.

5. Cén difríocht atá idir auroras ar phláinéid éagsúla?

Tá tréithe uathúla ag auroras gach phláinéid ag brath ar fhachtóirí mar neart an réimse mhaighnéadaigh, dlús an atmaisféir, agus an t-idirghníomhú idir cáithníní luchtaithe agus gáis. Mar shampla, tá auroras Iúpatar níos gile agus níos cumhachtaí ná an Domhain, agus tá auroras níos lú ag Véineas agus Mars mar gheall ar mheicníochtaí éagsúla.