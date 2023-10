Finné na Réalteolaithe An Chéad Aurora Infridhearg ar Úránas, Ag Scairteadh Solais ar Réimsí Maighnéadacha Bizarre

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag réalteolaithe, agus iad ag breathnú ar aurora infridhearg ar an bpláinéad Úránas don chéad uair riamh. Tugann an fhorbairt spreagúil seo léargais luachmhara ar na réimsí maighnéadacha aisteacha atá ann ar na fathaigh oighreata i bhfad i gcéin inár ngrianchóras.

Is gnách go mbíonn Aurorae, ar a dtugtar Soilse an Tuaiscirt agus an Deiscirt de ghnáth, de bharr gaotha gréine ag imbhualadh le cáithníní an-luchtaithe in atmaisféar an Domhain. Déanann an t-imbhualadh seo na cáithníní a ianú, rud a fhágann go n-astaíonn siad solas agus ag cruthú na dtaispeántas mesmerizing glas agus corcra a fheicimid sna réigiúin Polar.

Breathnaíodh foirmeacha comhchosúla aurora ar phláinéid eile, mar spéartha trioblóideacha Iúpatair agus a ghealacha. Sa bhliain 1986, sholáthair an taiscéalaí Voyager 2 an chéad radharc ar aurorae ultraivialait ar Úránas. Mar sin féin, is é an fionnachtain seo le déanaí ná an chéad uair a ndearnadh aurora infridhearg a dhoiciméadú ar an phláinéid.

Murab ionann agus atmaisféar an Domhain, atá comhdhéanta go príomha de nítrigin agus ocsaigine, tá atmaisféar ag Úránas a bhfuil hidrigin agus héiliam den chuid is mó ann. Mar thoradh air sin, scaoileann na aurorae ar Úránas solas i dtonnfhaid lasmuigh den speictream infheicthe, mar infridhearg. Ciallaíonn sé seo go bhfanann na taispeántais neamhaí seo dofheicthe don tsúil dhaonna, gan na dathanna bríomhara a fheictear ar ár bplainéad baile.

Mar sin féin, ag baint úsáide as an teileascóp cumhachtach Keck II i Haváí, bhí na heolaithe in ann na tonnfhaid sonracha solais infridhearg a astaíonn Úránas a bhreathnú agus a anailísiú. Dhírigh siad ar an solas infridhearg a astaíonn cáithnín luchtaithe ar a dtugtar H3+, rud a chabhraíonn le teocht an cháithnín agus dlús an atmaisféir a thomhas.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur tháinig méadú ollmhór 3 faoin gcéad ar dhlús H88+ in atmaisféar Úránas, in ainneoin athruithe íosta ar theocht. Cuireann siad é seo i leith na gníomhaíochta úiréaracha a ghineann ianú treisithe. Soláthraíonn na torthaí seo fianaise ríthábhachtach don teoiric go bhfuil ról suntasach ag aurorae fuinniúil maidir le pláinéid ollmhóra gáis a théamh mar Úránas, ag brú teasa ón aurora i dtreo an meánchiorcail mhaighnéadaigh.

Ina theannta sin, tá réimsí maighnéadacha neamhghnácha Úránas agus a mhacasamhail oighreata Neiptiún tar éis a bheith buartha faoi eolaithe le fada. Tá cuaillí maighnéadacha na bpláinéid seo mí-ailínithe go aisteach lena n-aiseanna rothlaithe. Ós rud é go bhfuil dlúthbhaint ag gníomhaíocht cluas le réimse maighnéadach an phláinéid, creideann an fhoireann go bhféadfadh staidéar a dhéanamh ar aurora Úránas cuidiú le réiteach a fháil ar an rúndiamhair taobh thiar de na réimsí maighnéadacha mí-ailínithe.

Is díol spéise é go bhféadfadh an taighde seo léargas a thabhairt ar phróisis enigmatacha a tharlaíonn ar an Domhan, amhail cúlú geomhaighnéadach, áit a n-aistríonn cuaillí thuaidh agus theas an phláinéid áiteanna go héifeachtach. Tá sé ríthábhachtach tionchar na bhfeiniméin seo a thuiscint do chórais atá ag brath ar réimse maighnéadach an Domhain, lena n-áirítear satailítí, cumarsáid agus loingseoireacht.

Méadaíonn an staidéar ceannródaíoch, faoi stiúir Emma Thomas, mac léinn PhD i Scoil na Fisice agus na Réalteolaíochta Ollscoil Leicester, ár dtuiscint ar na fathaigh oighreata i bhfad i gcéin inár ngrianchóras. Trí rúndiamhra aurora Úránas a réiteach agus rúin a réimse mhaighnéadaigh a réiteach, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar eisphláinéid eile a bhfuil tréithe comhchosúla acu, rud a d’fhéadfadh a n-oiriúnacht don saol tacaíochta a nochtadh.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad é aurora?



A: Is feiniméan nádúrtha é aurora mar gheall ar an idirghníomhú idir gaotha gréine agus cáithníní luchtaithe in atmaisféar an phláinéid, rud a fhágann astú solais.

C: Cad is cúis leis na Soilse Thuaidh agus Theas ar an Domhan?



A: Is é is cúis leis na Soilse Thuaidh agus Theas ná gaotha gréine a imbhuaileann le cáithníní luchtaithe in atmaisféar an Domhain, go háirithe in aice le cuaillí an phláinéid.

C: Cén fáth a bhfuil aurorae ar Úránas dofheicthe don tsúil dhaonna?



A: Astaíonn Aurorae ar Úránas solas i dtonnfhaid lasmuigh den speictream infheicthe, mar infridhearg. Ós rud é nach féidir leis an tsúil dhaonna ach solas infheicthe a bhrath, fanann na haurora seo dofheicthe.

C: Conas a thángthas ar an aurora infridhearg ar Úránas?



A: Bhain eolaithe úsáid as teileascóp Keck II i Haváí chun tonnfhaid shonracha an tsolais infridhearg a astaíonn an phláinéid Úránas a bhreathnú agus a anailísiú, ag díriú ar an solas a astaíonn cáithnín luchtaithe ar a dtugtar H3+.

C: Conas a d'fhéadfadh staidéar a dhéanamh ar aurora Úránas cabhrú le réimse maighnéadach an Domhain a thuiscint?



F: Tugann réimse maighnéadach mí-ailínithe Úránas deis d'eolaithe staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí na gníomhaíochta cluas agus na réimsí maighnéadacha. D’fhéadfadh an taighde seo léargais a thabhairt ar phróisis mar aisiompú geomhaighnéadach, a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar réimse maighnéadach an Domhain agus ar na córais a bhraitheann air.