Traidisiún Saibhir na hIndia um Thaighde Gréine

Tá stair fhada taighde gréine ag an India, ag dul siar go dtí deireadh an 19ú haois. Ba é HF Blanford, an chéad Ard-Stiúrthóir ar Roinn Meitéareolaíochta na hIndia, a chuir tús le hiarrachtaí taighde gréine na tíre, a mhol i 1881 go raibh gá le taifid chruinne ar chumhacht teasa na gréine agus a éifeachtaí ar dhromchla an domhain. Chuaigh Ruchi Ram Sahni, ceannródaí ar thóir na heolaíochta i bPunjab, le foireann Blanford in 1885 mar an Dara Tuairisceoir Meitéareolaíochta Cúnta.

Bunaíodh Réadlann Gréine Kodaikanal (KSO) sa bhliain 1899 agus tháinig sé chun bheith ina mol suntasach don réalteolaíocht ghréine. I 1909, rinne an réalteolaí Briotanach J Evershed fionnachtain úrnua ag an KSO, ar a dtugtar an “Evershed effect”. Bhí ról ag an KSO freisin i bhfionnachtain an “éifeacht Raman” cháiliúil i 1928, agus bhí KS Krishnan ar dhuine de chomh-údair an pháipéir taighde.

Ag leanúint le hoidhreacht taighde gréine na hIndia, bunaíodh Institiúid Réaltfhisic na hIndia (IIA) i mBengaluru i 1971. D’ionsúigh sí na réadlanna ag Kodaikanal agus Kavalur agus chuir sé go mór le taighde gréine ó shin. D'fhorbair an IIA Coróin Astuithe Líne Infheicthe, príomhchuid de mhisean réadlann na hIndia, Aditya-L1, atá le teacht.

Tá sé beartaithe go mbainfidh Aditya-L1 a ceann scríbe amach go luath an bhliain seo chugainn, áit a bhreathnóidh sé ar fhótaisféar na gréine, ar chrómasféar agus ar na sraitheanna is forimeallaí. Is é an príomhchuspóir atá leis, áfach, staidéar a dhéanamh ar an aimsir spáis agus monatóireacht a dhéanamh ar na spící dothuartha sa réimse maighnéadach de bharr eilteachtaí mais corónach ón ngrian. Is féidir leis na heistíochtaí mais corónacha seo a bheith ina mbagairt don tsibhialtacht atá ag brath ar theicneolaíocht trí dhamáiste a dhéanamh do shatailítí agus ghreillí leictreacha.

Ailíníonn uainiú misean Aditya-L1 leis an mbuaic a bhfuiltear ag súil leis de thimthriall gníomhaíochta sunspot in 2026. Tá eagraíochtaí eile, mar NASA agus rialtas na Ríochta Aontaithe, ag déanamh monatóireachta freisin ar an aimsir spáis chun a rioscaí féideartha a mhaolú.

Chuir turgnaimh gha chosmaí Indiach go mór le taighde spáis freisin. Fuair ​​​​turgnamh GRAPES-3, comhoibríocht idir an India agus an tSeapáin, "lagú neamhbhuan ar sciath maighnéadach an domhain" a bhain le stoirm ghréine in 2015. Léirigh an taighde seo, a foilsíodh in Physical Review Letters, an tábhacht a bhaineann le ham teachta stoirme cruinn. tuar chun caillteanais eacnamaíocha a íoslaghdú le linn múchadh domhanda.

Leagann an traidisiún saibhir taighde gréine san India, in éineacht lena saineolas méadaitheach i monatóireacht aimsir spáis, béim ar thiomantas na tíre eolas eolaíoch a chur chun cinn agus cosaint a dhéanamh i gcoinne guaiseacha féideartha a bhaineann le gníomhaíocht gréine.

Foinsí: Arun Kumar Grover