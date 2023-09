Misean Aditya-L1 na hIndia ag Bailiú Sonraí ar Cháithníní Gréine timpeall an Domhain

Tá misean Aditya-L1 India tosaithe ag bailiú sonraí ar iompar na gcáithníní atá timpeall ar an Domhan. Tá sé mar aidhm ag an misean, a seoladh ar 2 Meán Fómhair, staidéar a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gréine chun tuiscint níos fearr a fháil ar an aimsir spáis agus a thionchar ar an Domhan.

Cuireadh ionstraim Speictriméadar Cáithníní Supra Teirmeach & Fuinniúil (STEPS) an spásárthaigh i ngníomh ar 10 Meán Fómhair agus bhí an spásárthach thart ar 31,068 míle ón Domhan. Is éard atá i STEPS sé braiteoir a thomhaiseann iain agus leictreoin shártheirmeacha agus fuinniúla i dtreonna difriúla ag baint úsáide as speictriméadar cáithníní ísealfhuinnimh agus ardfhuinnimh.

Tá Aditya-L1 i dtreo Pointe Lagrange Earth-Sun 1, atá suite timpeall 1 milliún míle ar shiúl. Leanfaidh an spásárthach ar aghaidh ag breathnú ar cháithníní mórthimpeall ár bplainéad ón bpáirse fithiseach seo i bhfad i gcéin. Cabhróidh na sonraí a bhailítear le heolaithe imscrúdú a dhéanamh ar bhunús, luasghéarú, agus ainiseatrópacht (éagsúlachtaí déine agus tréithe ag brath ar threo) na gréine gaoithe agus feiniméin aimsire spáis.

Iompraíonn an misean iomlán de sheacht n-ionstraim eolaíochta ar bord. Díreofar ceithre cinn de na hionstraimí seo ar an nGrian a bhreathnú go díreach, agus déanfaidh na trí cinn eile cáithníní a thomhas ag Lagrange Point 1 chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí dinimic na gréine sa mheán idirphlandúil.

Tháinig misean gealaí roimhe seo na hIndia, Chandrayaan-3, i dtír go rathúil ar dhromchla an Ghealach ar 23 Lúnasa. Cé go bhfuil an misean i mód codlata faoi láthair chun maireachtáil ar an oíche gealaí, tá sé beartaithe ag Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO) an lander agus an rover a mhúscailt nuair a ardaíonn an Ghrian ar dhromchla greanta na Gealaí.

Le misean Aditya-L1 agus a fócas ar staidéar a dhéanamh ar an nGrian, tá sé mar aidhm ag an India cur lena tuiscint ar aimsir spáis agus cur le heolas an phobail eolaíoch níos leithne ar ár réalta óstach.

Foinsí:

– Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO)

– Gizmodo