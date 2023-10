Cúlchiste Spéir Dhorcha Hanle: Tearmann do Réalteolaithe Amaitéaracha

Tá cáil ar shráidbhaile Hanle, atá suite laistigh de Thearmann Fiadhúlra Changthang, mar gheall ar na spéartha dorcha a bhí ann agus na coinníollacha aimsire tirime, rud a fhágann gur suíomh iontach é le haghaidh taighde réalteolaíoch. Baile an Réadlann Réalteolaíoch Indiach agus an dara teileascóp optúla is airde ar domhan, tá Hanle ainmnithe le déanaí mar an Hanle Dark Spéir Cúltaca (HDSR) ag críoch an Aontais Ladakh.

Tá sé mar aidhm ag an HDSR an limistéar a chosaint ó thruailliú solais de dhéantús an duine agus an dorchadas suntasach a chaomhnú le haghaidh breathnuithe réalteolaíocha. Cuireann sé turasóireacht chun cinn freisin, ag tabhairt deis do chuairteoirí taithí a fháil ar áilleacht spéir na hoíche. Tá na réalteolaithe amaitéaracha tarraingthe go Hanle le fada mar gheall ar na spéartha dorcha atá ann, rud a ligeann dóibh rudaí neamhaí laga a bhreathnú agus grianghraif mhionsonraithe a ghabháil.

Ar cheann de bhuaicphointí an chóisir réalta a reáchtáladh i Hanle bhí an deis chun feiniméin réalteolaíocha annamha a fheiceáil, amhail an “breacadh breacadh an lae” agus an “solas stoidiaca”. Tagraíonn an breacadh an lae bréagach do glow roimh éirí na gréine nach féidir a fheiceáil ach ó na háiteanna is dorcha, agus is é an solas stoidiaca an solas lag atá scaipthe ag deannach i eitleán an ghrianchórais.

Bhailigh rannpháirtithe ó áiteanna éagsúla san India, lena n-áirítear Bengaluru, Chennai, Deilí, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai, chomh maith le muintir an bhaile agus turasóirí áitiúla, ag Hanle le bheith mar chuid den pháirtí réalta. Mheall an imeacht idir réalteolaithe amaitéaracha agus breathnóirí amhairc a bhí in ann meas a bheith acu ar na réaltraí doiléire laga a bhí le feiceáil sa spéir Bortle-1 (is dorcha) den HDSR.

Mar iarracht an pobal áitiúil a chur i dteagmháil agus an réaltthurasóireacht a chur chun cinn, chuir Institiúid Réaltfhisic na hIndia (IIA) teileascóip bheaga ar fáil do mhuintir an bhaile roghnaithe agus chuir siad oiliúint orthu mar “ambasadóirí réalteolaíochta”. Ní hamháin go gcabhraíonn an tionscnamh seo le forbairt shocheacnamaíoch an cheantair ach cinntíonn sé freisin go bhfaigheann turasóirí treoir agus eolas feasach faoi spéir na hoíche.

Ag féachaint i dtreo na todhchaí, tá sé beartaithe ag na heagraithe an HDSR Star Party a dhéanamh mar imeacht bliantúil, ag súil le díograiseoirí réalteolaíochta a mhealladh ón India agus thar lear. Le tacaíocht leanúnach na bpobal áitiúil agus iarrachtaí for-rochtana an IIA, fanfaidh spéartha Hanle mar cheann scríbe ar a mbeidh meas ag na réaltagazer agus na réalteolaithe araon.

Foinsí:

– Úsáidtear an t-alt foinse a luaitear mar bhonn don alt nua seo.