Nua-bhac: Chandrayaan-3 Lander ón India agus Rover on the Moon

Tá misean Chandrayaan-3 India, a tháinig i dtír go rathúil ar an ngealach an 23 Lúnasa, gafa in íomhánna nua a ghlac taiscéalaí gealaí eile. D’eisigh an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) íomhánna radair óna misean gealaí Chandrayaan-2, a tháinig i bhfithis gealaí in 2019.

Cé go bhfuil an tuirlingthe Chandrayaan-3 neamhghníomhach faoi láthair, mar gheall ar an dorchadas coicíse ar an taobh in aice leis an ngealach inar thuirling sé, tá seans ann go dúiseoidh sé nuair a fhilleann solas na gréine. Tá sé deimhnithe ag oifigigh ISRO, áfach, go bhfuil a mórchuspóirí go léir bainte amach ag an lander agus a rover beag, darb ainm Pragyan, cheana féin. D’éirigh le Pragyan a imscaradh óna lander, Vikram, agus ghlac sé íomhánna dá thimpeallacht.

Ní hé seo an chéad uair a breathnaíodh misean gealach na hIndia ón spás. Tá íomhánna ardghléine den mhisean stairiúil faighte cheana féin ag Orbiter Taiscéalaíochta Gealaí NASA. Tá an India anois ar an gceathrú tír, tar éis an tAontas Sóivéadach, na Stáit Aontaithe, agus an tSín, chun teacht i dtír go rathúil ar an ngealach.

Chomh maith le misean na hIndia, tá go leor náisiúin eile ag díriú ar chuaille theas na gealaí chun na cúlchistí oighir sa limistéar sin a iniúchadh. Tá sé beartaithe ag NASA bonn amháin nó níos mó a bhunú sa réigiún chun úsáid a bhaint as oighear gealaí chun tacú le spásairí agus innealra mar chuid dá chlár Artemis, a bhfuil sé mar aidhm aige láithreacht daonna bhuan a bhunú ar an ngealach agus timpeall air faoi dheireadh na 2020idí.

Cé gur éirigh leis an India lena misean gealaí, tá iarrachtaí déanta ag tíortha eile agus cuideachtaí príobháideacha teacht i dtír ar an ngealach le blianta beaga anuas. Bhuail taiscéalaí Luna-25 na Rúise le linn a hiarrachta tuirlingthe an mhí seo caite, agus sheol gníomhaireacht spáis na Seapáine JAXA a lander gealaí, SLIM, a dhéanfaidh iarracht ar thuirlingt sna míonna amach romhainn.

Tríd is tríd, tá garspriocanna suntasacha bainte amach ag misean Chandrayaan-3 na hIndia i dtaiscéalaíocht na gealaí, agus léiríonn na híomhánna a gabhadh ó thaiscéalaithe gealaí eile rath na tíre chun teorainneacha nua a bhaint amach sa spás.

