Iarrachtaí Gníomhaireacht Spáis na hIndia Chandrayaan-3 Lander agus Rover a Dhúiseacht

Tá iarrachtaí á ndéanamh ag innealtóirí ón Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) an lander gealaí Chandrayaan-3 agus an rover a mhúscailt tar éis oíche gealaí dhá sheachtain. D'fhógair an ISRO Dé hAoine go raibh siad ag iarraidh cumarsáid a bhunú leis an Lander Vikram agus Pragyan rover chun a riocht múscailte a chinneadh. Mar sin féin, níor tháinig aon fhreagra ar a n-iarrachtaí Dé Luain go fóill.

Tháinig Chandrayaan-3 i dtír go rathúil in aice leis an gcuaille theas gealaí ar 23 Lúnasa, rud a fhágann gurb é an India an ceathrú tír chun tuirlingthe gealaí a bhaint amach tar éis na Stát Aontaithe, an Rúis agus an tSín. Tar éis an tuirlingthe, rinne an rover Pragyan iniúchadh ar an suíomh tuirlingthe agus sheol sé íomhánna ar ais go dtí an Domhan agus rinne Vikram turgnaimh eolaíocha, lena n-áirítear teocht ciseal uachtarach an reiligiúin gealaí a thomhas agus anailís a dhéanamh ar chomhdhéanamh ceimiceach deannaigh na gealaí. D'fhéadfadh láithreacht sulfair sa deannach gealaí léargais a sholáthar ar ghníomhaíocht bholcánach san am a chuaigh thart.

Cuireadh an rover Pragyan i mód codlata an 2 Meán Fómhair, agus lean an lander Vikram agra dhá lá ina dhiaidh sin. Cé go raibh a phríomhchuspóirí curtha i gcrích ag an misean, tá an ISRO dóchasach go bhfuil an lander agus an rover tar éis maireachtáil oíche na gealaí.

Is é Chandrayaan-3 an dara hiarracht ag an India teacht i dtír ar an ngealach. Tharla timpiste sa mhisean roimhe seo, Chandrayaan-2, in 2019 de bharr glitch bogearraí. Mar sin féin, tá an fhithis Chandrayaan-2 fós ag feidhmiú agus leanann sé ag déanamh staidéir ar an ngealach ó fhithis na gealaí.

Leanfar le hiarrachtaí chun teagmháil a bhunú leis an Vikram lander agus Pragyan rover, ach tá an seans go n-éireoidh ag laghdú le gach uair an chloig a rith. Tá an ISRO fós meáite ar rúndiamhra an chuaille theas gealaí a fhiosrú agus a dhíghlasáil.

Foinsí:

– Spás.com