Misin Uaillmhianacha Spáis na hIndia: Ag Ullmhú don Todhchaí

Bhain an India cloch mhíle amach le déanaí maidir le taiscéalaíocht spáis trí Chandrayaan-3 a thabhairt i dtír go rathúil ar chuaille theas na gealaí, rud a fhágann gurb í an cheathrú tír í chun a leithéid de éacht a dhéanamh. Ag tógáil ar an rath seo, tá an Eagraíocht Indiach um Thaighde Spáis (ISRO) tar éis a radharc a shocrú cheana féin ar mhisin nua, lena n-áirítear misean gréine Aditya-L1 agus misean eitilte spás daonna Gaganyaan.

Tá misean Aditya-L1 le teacht ar a cheann scríbe, an Ghrian, i lár mhí Eanáir na bliana seo chugainn. Idir an dá linn, is é misean Gaganyaan an chéad mhisean eitilte spás daonna riamh de chuid ISRO, agus é mar sprioc criú de thriúr spásairí a sheoladh isteach i bhfithis íochtair an Domhain. Tá buiséad de Rs 10,000 crore leithdháilte don tionscadal uaillmhianach seo.

Tá sé beartaithe freisin ag an India a stáisiún spáis féin a bhunú, ar a dtugtar Stáisiún Bharatiya Antariksha, faoi 2035. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag ISRO daoine a chur chuig an ngealach faoi 2040, ag ceiliúradh ceann de na tionscadail spáis is uaillmhianaí san India go dtí seo.

Mar chuid de thionscadal Gaganyaan, rinne ISRO Flight Test Abort Mission-1 (TV-D1) le déanaí, an chéad cheann i sraith tástálacha gan fhoireann. Bhí sé mar aidhm ag an tástáil seo na fochórais feithicle agus an Córas Éalaithe Criú a mheas, chomh maith le saintréithe agus córais luasmhoillithe an Mhodúil Criú ag airde níos airde. Tá sé beartaithe ag ISRO trí mhisean feithicle tástála eile gan fhoireann a dhéanamh roimh spáseitilt dhaonna a dhéanamh.

Ina theannta sin, tar éis Misean Orbiter Mars rathúil India in 2014, tá ISRO ag pleanáil cuairt fillte ar an bpláinéad dearg le Mangalyaan-2. Cé go bhfuil sonraí oifigiúla an mhisin fós le fógairt, táthar ag súil go n-iompróidh sé ceithre phálasta a dhéanfaidh tástálacha éagsúla ar Mars.

Síneann uaillmhianta spáis na hIndia níos faide ná Mars, mar go bhfuil sé beartaithe ag ISRO orbiter a sheoladh chuig Véineas amach anseo. Is minic a thagraítear do Véineas mar chúpla an Domhain mar gheall ar chosúlachtaí i méid agus mais, ach tá difríochtaí suntasacha ag an dá phláinéid i gcoinníollacha atmaisféar agus dromchla. Tugann réamhthuarascálacha le tuiscint go bhféadfaí cúig ionstraim a bheith feistithe le Misean Orbiter Véineas, ar a dtugtar Shukrayaan-1.

Léiríonn gnóthachtálacha na hIndia le déanaí agus pleananna don todhchaí maidir le taiscéalaíocht spáis a tiomantas do bheith ina ceannaire sa réimse. Agus tionscadail uaillmhianacha ar an bhfód, tá an India ar tí cur go mór lenár dtuiscint ar an gcruinne.

Sainmhínithe:

– Chandrayaan-3: Misean gealaí na hIndia ar éirigh léi teacht i dtír ar an ngealach.

– Aditya-L1: Tá misean gréine na hIndia le teacht ar an nGrian i mí Eanáir 2021.

– Gaganyaan: Bhí sé mar aidhm ag misean eitilte spás daonna na hIndia triúr spásairí a sheoladh isteach i bhfithis íochtair an Domhain.

– Stáisiún Bharatiya Antariksha: stáisiún spáis pleanáilte na hIndia.

– Mangalyaan-2: Dara Misean Orbiter Mars India.

– Shukrayan-1: misean na hIndia chuig Véineas.

