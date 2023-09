Tá iarrachtaí á ndéanamh ag an Eagraíocht Indiach um Thaighde Spáis (ISRO) cumarsáid a bhunú le Lander Vikram agus Pragyan Rover de mhisean Chandrayaan-3. Tá sé mar aidhm a gcoinníollacha gníomhachtaithe a chinneadh, ach go dtí seo, ní bhfuarthas aon chomharthaí uathu. Tá sé ráite ag ISRO go leanfaidh siad lena n-iarrachtaí teagmháil a bhunú.

Tá sé deimhnithe ag Aire Aontais na hIndia, Jitendra Singh, freisin nach bhfuil aon chomharthaí faighte ón lander agus rover. Tuairimíonn Singh go bhféadfadh an tréimhse fhada d’aimsir fhuar ar an ngealach, le teocht chomh híseal le -150 céim Celsius, le linn oíche na gealaí a bheith ina fhachtóir féideartha is cúis leis an easpa comhartha. Mar sin féin, tá ISRO fós diongbháilte leanúint lena n-iarrachtaí teagmháil a bhunú.

Bhí sé beartaithe ag ISRO an lander agus an rover a athghníomhachtú, a bhí i “mód codlata” ar feadh thart ar 16 lá ar an Domhan roimh oíche na gealaí. Bhíothas ag súil go gcuirfí an lander agus an rover i ngníomh nuair a d’ardaigh an teocht ar an ngealach os cionn 10 gcéim Celsius, rud a spreag an “ciorcad múscail” ríthábhachtach atá freagrach as cumarsáid ríthábhachtach.

D'éirigh leis an Lander Vikram teagmháil a dhéanamh in aice le cuaille theas na gealaí ar 23 Lúnasa, ag comhlíonadh príomhchuspóir misean Chandrayaan-3. D'oibrigh an lander agus rover araon go héifeachtach ar feadh thart ar 10 lá Domhan. Chuaigh an rover isteach sa mhodh codlata an 2 Meán Fómhair, agus tháinig an lander ina dhiaidh sin ar 4 Meán Fómhair.

D'fhógair Stiúrthóir an Ionaid Iarratas Spáis, Nilesh Desai, go raibh athghníomhú an rover agus an lander curtha siar go dtí 23 Meán Fómhair. Luaigh Desai go raibh fad 105 méadar clúdaithe cheana féin ag an rover agus go raibh sonraí suntasacha bailithe aige, atá á anailísiú faoi láthair. ag eolaithe ISRO.

In ainneoin na ndúshlán a bhí le sárú le linn an mhisin, tá ISRO fós dóchasach agus leanfaidh sé lena iarrachtaí cumarsáid a bhunú leis an Vikram lander agus Pragyan rover. Tá poitéinseal iontach ag na sonraí a bhailigh an rover go dtí seo le haghaidh tuilleadh fionnachtana eolaíocha i dtaiscéalaíocht spáis.

