Íomhá Mósáic Nua den Phol Theas Lunar arna nochtadh ag NASA

Tá íomhá ilchodach ardtaifigh den chuaille theas gealaí eisithe ag NASA agus National Geographic, ag taispeáint réigiún Shackleton Crater. Cruthaíodh an íomhá ag baint úsáide as grianghraif a ghlac dhá cheamara NASA i bhfithis timpeall na gealaí: an Ceamara Fithiseach Taiscéalaíochta Lunar (LROC) agus an ShadowCam. Tá an LROC ag dul timpeall na gealaí ó 2009 i leith, agus is ionstraim arna maoiniú ag NASA é an ShadowCam ar an Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO).

Tugann an íomhá ilchodach radharc iontach ar chuaille theas na gealaí, lena n-áirítear an taobh istigh de Shackleton Crater, atá clúdaithe sa dorchadas buan. Ghlac ShadowCam, a bhfuil cáil air as a chumas piaraí isteach i réigiúin scáthacha an dromchla gealaí, íomhánna an chráitéir, agus sholáthair an LROC íomhánna de na ceantair máguaird.

Chomh maith leis an íomhá mósáic, d'eisigh National Geographic léarscáil topagrafach den chuaille theas gealaí, ag leagan béime ar láithreacha tuirlingthe féideartha do mhisean Artemis 3. Taispeánann an léarscáil trí cinn de na 13 réigiún tuirlingthe iarrthóra do spásairí. Tá misean Artemis 3 mar chuid de phlean NASA chun criú spásairí a sheoladh chuig cuaille theas na gealaí faoi 2025.

Tá suim léirithe ag go leor tíortha i gcuaille theas na gealaí a iniúchadh. Bhain an India tuirlingt bog stairiúil amach le déanaí in aice le cuaille theas na gealaí lena misean Chandrayaan-3. Níor tháinig deireadh le misean Luna-25 na Rúise, áfach, nuair a thuairteáil a lander isteach ar dhromchla na gealaí. Tá pleananna ag an tSín agus ag na Stáit Aontaithe freisin foirne daonna a chur chuig cuaille theas na gealaí amach anseo.

Soláthraíonn an íomhá mósáic seo agus an léarscáil a théann leis seo léargais luachmhara ar réigiún gealaí an Phóil Theas agus ar láithreacha tuirlingthe féideartha do mhisin amach anseo. Is teist iad ar an iniúchadh leanúnach ar ár gcomharsa neamhaí is gaire dúinn.

Foinsí:

– NASA

- Geografach Náisiúnta