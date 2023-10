Is féidir le Vitimín C méadaithe Tocsaineacht Copair a Mhaolú i gCiwifruit

D'aimsigh taighdeoirí ó Ghairdín Luibheolaíoch Wuhan Acadamh Eolaíochtaí na Síne gur féidir le leibhéil mhéadaithe aigéad ascorbic, ar a dtugtar vitimín C freisin, caoinfhulaingt copair a fheabhsú agus tocsaineacht copair i kiwifruit a mhaolú. Tá an toradh seo suntasach mar go n-úsáidtear leasacháin agus lotnaidicídí copar-bhunaithe go coitianta chun dul i ngleic leis an eipidéim thromchúiseach is cúis le Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) i saothrú kiwifruit. Mar sin féin, tá an carnadh ardaithe copair i gciwifruit ina bhagairt do shábháilteacht bia agus do shláinte an duine.

Rinne an staidéar, a foilsíodh in Journal of Hazardous Materials, measúnú ar an ábhar copair i 108 sampla kiwifruit ó 27 saothrán éagsúil ar fud an domhain. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh ábhar copair i bhfad níos airde ag kiwifruit le feoil dhearg nó buí ná iad siúd a raibh feoil ghlas orthu. Ina theannta sin, bhí an tiúchan copair níos ísle i bhfeoil agus croíthe torthaí i gcomparáid le craiceann torthaí agus síolta.

Mar thoradh ar leibhéil arda copair rinneadh damáiste infheicthe do phlandaí kiwifruit. Mar sin féin, nuair a chothaíodh na plandaí kiwifruit le haigéad ascorbic breise, rinneadh an damáiste a mhaolú. Ina theannta sin, fuair na taighdeoirí amach gur mhéadaigh cóireáil copair an t-ábhar aigéad ascorbic i nduilleoga kiwifruit agus príomhghéinte uas-rialaithe a bhfuil baint acu le bithsintéis aigéid ascorbic.

Chun na torthaí seo a bhailíochtú, chuir na taighdeoirí an iomarca géine GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) i gciwifruit trasgenach, rud a d'fhág méadú suntasach ar ábhar aigéad ascorbic i gcomparáid leis an gcineál fiáin. Léirigh na línte kiwifruit trasgenacha a raibh cion aigéad ascorbach níos airde acu tocsaineacht chopair laghdaithe, fótaisintéis feabhsaithe, spáráil speiceas ocsaigine imoibríoch iomarcach, agus léiriú athraithe ar ghéinte a bhain le strus.

Léiríonn an taighde seo go bhfuil ról ríthábhachtach ag aigéad ascorbic maidir le tocsaineacht chopair i gciwifruit a mhaolú. Trí na meicníochtaí atá i gceist a thuiscint, d'fhéadfadh sé go mbeifear in ann straitéisí a fhorbairt chun lamháltas copair a fheabhsú agus chun sábháilteacht bia níos fearr a chinntiú i saothrú ciuireuit.

Foinse:

Xiaoying Liu et al, Méadú ar shintéis aigéid ascorbic trí ró-bhrú AcGGGP3 a mhaolú ar thocsaineacht chopair i gciwifruit, Journal of Guaiseach Ábhair (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393