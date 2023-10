An tSeapáin agus SAM Samplaí Asteroid a Thabhairt Ar Ais go dtí an Domhan

D'éirigh leis an tSeapáin agus na Stáit Aontaithe píosaí asteroids a aisghabháil agus iad a thabhairt ar ais go dtí an Domhan mar chuid dá gcláir spáis ar leithligh. Cé go bhfuil difríocht idir cainníocht agus cáilíocht na samplaí, níl na misin seo san iomaíocht ach ina ionad sin comhlánaíonn siad a chéile chun bunús an tsaoil a thuiscint.

D'eisigh an taiscéalaí Osiris-Rex NASA capsule a tháinig i dtír i Utah ar 24 Meán Fómhair. Chun caomhnú na samplaí a chinntiú, cuireadh an capsule i gcoimeádán a líonadh le nítrigin, rud a chuir cosc ​​​​ar aon teagmháil le hatmaisféar an Domhain. Aistríodh na samplaí ó shin go dtí an Johnson Space Centre i Texas, áit a ndéanfar anailís orthu.

Idir an dá linn, d'éirigh le misean Hayabusa2 na Seapáine, arna sheoladh ag Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA), capsule ina raibh samplaí astaróideach a scaoileadh isteach i gcúl na hAstráile ar 6 Nollaig. Séalaíodh an capsule seo go cúramach freisin chun sláine na samplaí a choinneáil. Tá aird idirnáisiúnta tarraingthe ag misean Hayabusa2 as an mbailiúchán mórthaibhseach a rinne sé agus as a n-aisghabháil samplaí ó dhá astaróid éagsúla.

Tá sé mar aidhm ag an dá mhisean léargais luachmhara a sholáthar ar bhunús agus ar éabhlóid ár gcóras gréine. Trí staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh agus ar airíonna na samplaí astaróideach seo, tá súil ag eolaithe ár dtuiscint ar conas a thosaigh an saol ar an Domhan a dhoimhniú agus leideanna a d’fhéadfadh a bheith ann faoi shaol na cruinne a bheith ann in áiteanna eile ar domhan.

Is próiseas mionchúiseach é anailís a dhéanamh ar na samplaí seo a éilíonn ardteicnící eolaíochta. Déanfaidh eolaithe tástálacha éagsúla, mar shampla comhdhéanamh iseatópach, mianreolaíocht agus ceimic orgánach na samplaí a thomhas. Soláthróidh na hanailísí seo sonraí ríthábhachtacha chun cuidiú le réiteach a fháil ar na rúndiamhra a bhaineann le foirmiú astaróideach agus an ról a bhí acu i bhforbairt ár gcóras gréine.

Léiríonn an comhoibriú idir na Stáit Aontaithe agus an tSeapáin maidir le samplaí astaróideach a bhailiú an tábhacht a bhaineann le comhar idirnáisiúnta maidir le heolas eolaíoch a chur chun cinn. Trí acmhainní, saineolas agus teicneolaíocht a chomhcheangal, tá an cumas ag na misin seo cur go mór lenár dtuiscint ar an gcosmas.

