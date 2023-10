Bleibíní Earraigh a Phlandáil: Níos Fearr Déanach ná Riamh

Mura bhfuil bolgáin bláthanna an earraigh curtha agat go fóill, ná bíodh imní ort. Níos fearr déanach ná riamh, ceart? Cé go mbeadh sé níos fearr iad a phlandáil mí ó shin, tá fós am chun iad a fháil sa talamh agus taitneamh a bhaint as blooms álainn earrach seo chugainn.

Tá tiúilipí agus bleibíní bláthanna earraigh eile ar díol le tamall anuas. Is dócha go bhfaca tú boscaí díobh carntha ar sheilfeanna i siopaí gairdíní agus i siopaí crua-earraí. Ach mura bhfuil do cheann féin ceannaithe nó curtha agat fós, is é an t-am é sin a dhéanamh.

Tar éis iad a bhaint san Ísiltír an earrach seo caite, tá na bolgáin seo stóráilte faoi choinníollacha teochta agus taise a rialaítear go cúramach. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil seilfeanna i stór te an áit is fearr chun iad a choinneáil. Ní fhanfaidh siad ann chomh fada, áfach, mar is gearr go mbeidh spás ag na siopaí do earraí Oíche Shamhna agus Nollag.

Mar sin, cad ba cheart duit a dhéanamh má tá bolgáin gan phlandáil fós agat? Déan iad a phlandáil chomh luath agus is féidir, gan a thuilleadh moille. Caithfidh bolgáin bláthanna an earraigh dul trí thréimhse suanachta fuar chun forbairt i gceart. Trí iad a phlandáil anois, tá tú ag tabhairt an deis dóibh a gcuid fréamhacha a bhunú agus ullmhú le haghaidh timthriall fáis an earraigh.

Bí cinnte a roghnú suíomh dea-dhraenáilte i do ghairdín. Is fearr le formhór na bleibíní áit ghrianmhar, ach is féidir le roinnt cineálacha scáth páirteach a fhulaingt. Déan poill a thochailt go dtí an doimhneacht cheart, atá de ghnáth trí huaire airde an bolgáin, agus spásáil iad de réir na dtreoracha pacáiste.

Uisce na bleibíní plandáilte go maith agus cuir sraith móta leis chun iad a chosaint ó luaineachtaí teochta foircneacha. Ansin, fan go foighneach go dtí go dtiocfaidh an earraigh, agus tabharfar luach saothair do d'iarrachtaí le bláthanna bríomhara agus gairdín álainn.

Foinsí:

– Foinse alt: “Níos fearr déanach ná riamh, ach bheadh ​​mí ó shin níos fearr” le Unknown

– Faisnéis bhreise: Láithreáin ghréasáin garraíodóireachta agus treoracha cúram plandaí