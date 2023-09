Múchadh an Tíogair Tasmáin: Caillteanas Tragóideach

Ba chréatúr uathúil agus suimiúil é an tíogair Tasmánach, ar a dtugtar an Thylacine freisin, a raibh cónaí air tráth ar an Astráil agus ar oileán na Tasmáine. Agus é cosúil le mac tíre le stríoca cosúil le tíogair ar a dhroim, ar an drochuair bhí an marsupial seo á thiomáint chun éag.

Tháinig laghdú suntasach ar dhaonra go leor ainmhithe dúchasacha na hAstráile nuair a tháinig daoine san Astráil timpeall 50,000 bliain ó shin, lena n-áirítear an tíogair Tasmáinis. Mar sin féin, ba é teacht na gcoilíneoirí Eorpacha san 18ú haois a shéalaigh cinniúint an speicis íocónach seo.

Bhí lonnaitheoirí Eorpacha, agus beostoc tugtha isteach acu, ina mbagairt do dhaonra na dtíogair Tasmáine, rud a d’fhág go raibh fiaigh fhairsing agus iarrachtaí chun iad a dhíothú. Bhí tuilleadh scrios le sárú ag na daonraí eile, atá dírithe go mór mór ar oileán na Tasmáine, de réir mar a cuireadh deolchairí orthu mar gheall ar a mbagairt do bheostoc a measadh. I ndeireadh na dála, tháinig meath ar na bearta seo agus chuaigh siad in éag ar deireadh.

Go tragóideach, cailleadh an tíogair Tasmánach is deireanaí ar a dtugtar aithne air i zú Tasmánach i 1936, rud a chuir deireadh oifigiúil leis an speiceas iontach seo. In ainneoin iarrachtaí chun an Tiolicín a chaomhnú agus a chosaint, ní raibh sé in ann i ndeireadh na dála na brúnna a chuir gníomhaíocht dhaonna air a sheasamh.

Is meabhrúchán suaimhneach é an t-éag ar an tíogair Tasmánach ar an tionchar tubaisteach a d'fhéadfadh a bheith ag daoine ar chothromaíocht íogair na n-éiceachóras. Leagann sé béim freisin ar a thábhachtaí atá bearta caomhnaithe agus an gá atá le speicis leochaileacha a chosaint ó dhochar do-aisiompaithe.

Cé nach féidir linn an t-am atá thart a chealú, is féidir le tuiscint agus foghlaim ó chailliúint an tíogar Tasmánaigh ár ngníomhartha amach anseo a threorú chun speicis eile atá i mbaol a chaomhnú agus a chosaint. Cuimhnímis ar an gcaillteanas tragóideach seo mar spreagadh chun iarracht a dhéanamh cómhaireachtáil níos inbhuanaithe agus níos comhchuí leis an dúlra.

Sainmhínithe:

Tíogair Tasmánach (Thylacine): Marsupach carnabhach atá imithe in éag atá dúchasach don Astráil agus don Tasmáin.

Foinsí:

– Faisnéis atá bunaithe ar thaifid stairiúla agus staidéir eolaíocha.