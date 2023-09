RNA Aisghafa ó Thíogair Tasmánach atá imithe i léig, ag cur le hiarrachtaí taighde díothaithe

Fuair ​​​​eolaithe RNA ó thíogair Tasmánach, ar a dtugtar an thylacine freisin, atá stóráilte ag músaem i Stócólm ó 1891. Cé go bhfuil eastóscadh DNA ó ainmhithe agus plandaí ársa déanta roimhe seo, is é seo an chéad uair a d'éirigh le RNA. a aisghabháil ó speiceas imithe i léig. Is móilín bithmhóilíneach é RNA, cosúil le DNA, atá i láthair i ngach cealla beo agus tá sé freagrach as faisnéis ghéiniteach a iompar agus as próitéiní a shintéisiú. D’fhéadfadh an cumas sean-RNA a bhaint, a sheicheamhú agus a anailísiú cuidiú le caitheamh aimsire speiceas atá imithe i léig agus cabhrú le paindéimí víreasacha san am a chuaigh thart a thuiscint.

Bhí an tíogair Tasmanian ina chreachadóir APEX a bhí uair amháin ag fánaíocht ar mhór-roinn na hAstráile agus ar na hoileáin in aice láimhe. Mar gheall ar theacht na ndaoine san Astráil tháinig laghdú ar an speiceas, agus chuir coilínigh Eorpacha san 18ú haois lena n-éag. Meastar go bhfuil an staidéar a rinneadh ar bhás an tíogair Tasmánaigh ar cheann de na cásanna is dea-dhoiciméadaithe de dhíbirt atá faoi thiomáint ag an duine.

Soláthraíonn an RNA aisghafa léargais ar bhitheolaíocht agus ar rialáil meitibileach an tíogair Tasmáin sular éag sé. Tá sé ríthábhachtach chun comhlánú géine agus gníomhaíocht ghéin speiceas imithe i léig a thuiscint chun iad a athchruthú. Cé go bhfuil amhras fós ar an bhféidearthacht speicis atá imithe i léig a aiséirí trí úsáid a bhaint as eagarthóireacht ghéine ar ghaolta beo, spreagtar tuilleadh taighde ar bhitheolaíocht na n-ainmhithe seo atá imithe i léig.

Cuireann téarnamh RNA ó thíogair na Tasmáine iontas ar eolaithe i gcónaí, toisc go meastar go ginearálta nach bhfuil RNA chomh cobhsaí ná DNA agus gur measadh go raibh saolré gearr aige. Is dócha gur chuir riocht tréanáilte na n-iarsmaí ag Músaem Stair Dúlra na Sualainne, agus an craiceann, na matáin agus na cnámha caomhnaithe, le caomhnú RNA.

Osclaíonn an taighde seo féidearthachtaí nua i réimse an dí-éagtha agus cuireann sé solas ar bhitheolaíocht na speiceas atá imithe i léig. Cé gur tasc casta fós é speiceas atá imithe i léig a athchruthú, tá sé ríthábhachtach a gcomhdhéanamh géiniteach agus a bpróisis bhitheolaíocha a thuiscint in iarrachtaí caomhnaithe agus i bhfoghlaim ó éagtha san am atá thart.

Foinsí:

– “RNA aisghafa ó thíogair Tasmánach imithe in éag” – Reuters

- "Cad é RNA?" – An Institiúid Náisiúnta um Thaighde Géanóm Daonna

- "Cad é DNA?" – An Institiúid Náisiúnta um Thaighde Géanóm Daonna