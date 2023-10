Léargas Nua ar Éiclips na Gréine: Léargais ó Bhreathnóireacht Raidió

Cé gur bhain formhór na gCaliforniach taitneamh as an eclipse gréine páirteach ar 14 Deireadh Fómhair, ghlac taighdeoirí ag Réadlann Raidió Owens Valley (OVRO) cur chuige difriúil. Ag baint úsáide as a n-Eagar Tonnfhad Fada uasghrádaithe (OVRO-LWA), ghlac siad íomhá uathúil “radio eclipse” a thugann solas ar chorón na gréine agus na feiniméin a bhaineann leis.

Go traidisiúnta, breathnaítear eclipses gréine trí sholas infheicthe, ach thomhais OVRO-LWA tonnfhaid raidió idir 20 agus 88 megahertz (MHz) chun íomhá den eclipse a chruthú i speictream leictreamaighnéadach difriúil. Taispeánann an íomhá mar thoradh air, atá le feiceáil san fhíseán thíos, suíomh na gealaí mar atá léirithe ag línte poncaithe agus géag infheicthe na gréine le línte soladacha. Go háirithe, gabhann an físeán freisin saobhadh de bharr ianaisféar na gréine, rud a chruthaíonn éifeacht ripple cosúil le breathnú ar an ghrian trí dhromchla uisce rippling.

Astaítear na tonnta raidió a shíneann thar imeall na gréine san íomhá óna corónach, rud a tháirgeann éifeacht “fáinne tine” iontach fiú lasmuigh de chonair an eclipse iomlán annular. Tugann an pheirspictíocht uathúil seo deis d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar choróin leathnaithe na gréine le taifeach gan fasach ag tonnfhaid raidió.

Chuir Bin Chen, réaltfhisiceoir gréine agus ollamh comhlach in Institiúid Teicneolaíochta New Jersey (NJIT), a chomh-stiúrann taighde OVRO-LWA ar an ngrian, béim ar thábhacht an bhreathnaithe seo. Trí ghéag na gealaí a ghiaráil mar “chiumhais scian,” is féidir taifeach éifeachtach uilleach choróin na gréine a fheabhsú go mór.

Chuir uasghrádú OVRO-LWA, arna thacú ag an bhFondúireacht Eolaíochta Náisiúnta, ar chumas an teileascóp suirbhé a dhéanamh ar an spéir níos tapúla ná aon teileascóp raidió eile a oibríonn ag minicíochtaí faoi bhun 100 MHz. Ceadaíonn an ionstraim chumhachtach seo monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an spéir, ag soláthar léargais luachmhara ar fheiniméin réalteolaíocha éagsúla, lena n-áirítear mais-stíl chorónach ó na réaltaí in aice láimhe, maighnéadas eisphláinéad, agus an luath-chruinne.

Leis an gcumas atá aige íomhánna raidió den ghrian-éiclips a ghabháil, cuireann OVRO-LWA peirspictíocht úr luachmhar ar fáil ar an réalta is gaire dúinn, ag oscailt bealaí nua le haghaidh taiscéalaíochta agus tuisceana eolaíochta.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cad é an tEagar Tonnfhad Fada (LWA)?

Teileascóp raidió is ea an tEagar Tonnfhad Fada (LWA) atá deartha chun réada neamhaí a bhreathnú agus a staidéar ag tonnfhaid fhada, idir na deicheanna agus na céadta méadar. Tá sé in ann tonnta raidió a astaítear ó fhoinsí réalteolaíocha éagsúla a ghabháil, ag tabhairt léargais uathúla ar an gcruinne.

Cad é corón na gréine?

Is é an corónach an réigiún is forimeallaí d'atmaisféar na gréine a shíneann na milliúin ciliméadar isteach sa spás. Tá sé comhdhéanta de gháis ianaithe thar a bheith te a thagann chun solais le linn gréine eclipse mar ghleo lag péarlach timpeall ar dhiosca dhorcha na gréine.

Cén fáth a bhfuil tábhacht le breathnuithe raidió ar éiclips?

Tugann breathnuithe raidió ar éiclipsí peirspictíocht dhifriúil d'eolaithe ar chorón na gréine agus feiniméin ghaolmhara. Trí staidéar a dhéanamh ar astaíocht tonnta raidió ón gcoróin, is féidir le taighdeoirí léargais a fháil ar a dhinimic, ar réimsí maighnéadacha, agus ar airíonna eile nach féidir a fheiceáil go héasca trí bhreathnuithe traidisiúnta solais infheicthe. Cuireann na peirspictíochtaí uathúla seo lenár dtuiscint ar an ngrian agus a tionchar ar an ngrianchóras.