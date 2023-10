I díreach faoi bhun cúpla seachtain, beidh na Stáit Aontaithe taithí a eclipse gréine ard-mheasta. Mar sin féin, tá chasers eclipse ag socrú cheana féin ar an gcéad imeacht neamhaí eile. Go díreach 365 lá ón lá inniu, an 2 Deireadh Fómhair, 2024, beidh eclipse gréine annular, ar a dtugtar freisin “fáinne na tine,” cairde na spéartha os cionn Oileán na Cásca, nó Rapa Nui mar a thugtar air go háitiúil.

Suite timpeall 2,300 míle amach ó chósta na Sile, is oileán beag iargúlta é Oileán na Cásca a chuimsíonn 63 míle cearnach. Ócáid shuntasach a bheidh san eclipse gréine seo atá le teacht, ag smaoineamh gurb é seo an dara huair le 14 bliana go dtarlóidh a leithéid de fheiniméan anseo. An eclipse gréine iomlán roimhe seo ar an 11 Iúil, 2010, faoi deara breathnóirí agus scuabtha ar fud an oileáin.

Cosúil leis an eclipse atá le teacht sna Stáit Aontaithe, beidh an imeacht ar Oileán na Cásca ina feiniméan “fáinne tine”. Tá lucht iarrtha eclipse ar fud an domhain ag ullmhú cheana féin don deis an seónna uathúla seo a fheiceáil i measc na Moai, na dealbha cloiche cáiliúla de chultúr Rapa Nui.

B’fhéidir nach mbeadh sé éasca, áfach, Oileán na Cásca a bhaint amach don imeacht uafásach seo. Chuir Patrick Poitevin, feisire eclipse Briotanach a bhfuil taithí aige ar os cionn 50 éiclips gréine, a sceitimíní in iúl ach luaigh sé na dúshláin a bhaineann le socruithe a fháil le haghaidh eclipse 2010 mar gheall ar an éileamh ard. Ar an drochuair, chríochnaigh sé suas ar oileán eile. Tá saibhreas taithí ag Poitevin ag breathnú ar éiclipsí gréine in áiteanna iargúlta agus le déanaí ghlac sé íomhá iontach de chrómasféar na gréine, a dara sraith ildaite, agus é ina sheasamh lasmuigh de chonair na hiomláine i Kosrae, Micrinéise.

Tá feisire eclipse eile, Larry Stephens ó Des Moines, Iowa, ag beartú freisin “fáinne na tine” a fheiceáil ar Oileán na Cásca. Cuireadh bac ar Stephens, grianghrafadóir le taithí éiclipsí gréine, freastal ar imeacht 2010 mar gheall ar ardú praghais agus eitiltí a cuireadh ar ceal. Agus 19 eclipse gréine iomlán, trí éiclips annular, agus seacht n-éiclips páirteach faoina chrios, tá Stephens fonn chun taithí a fháil ar a chéad eclipse annular thar lear.

Tá tionscnóirí turas féachana eclipse éagsúla, mar Sky & Telescope, TravelQuest, agus AstroTrails, ag tairiscint turais eagraithe do dhíograiseoirí atá ag iarraidh an eclipse gréine “fáinne tine” a fheiceáil ar Oileán na Cásca. Chomh maith le hOileán na Cásca, beidh an ócáid ​​​​le feiceáil ó dheisceart na Patagóine sa tSile agus san Airgintín freisin.

Má tá sé beartaithe agat an seónna neamhaí seo a fheiceáil, coinnigh ar an eolas faoi roghanna taistil agus lóistín trí eagarthóir a leanúint WhenIsTheNextEclipse.com, an saineolaí clúiteach ar eclipses a d'eisigh The Complete Guide To The Great North American Eclipse ar 8 Aibreán, 2024.

