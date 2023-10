Tom Mueller, Príomhfheidhmeannach Impulse Space ar SpaceX, Fithiseach in Ainliú, agus Todhchaí Lóistíochta In-Spáis

In agallamh le Space.com le déanaí, rinne Tom Mueller, Bunaitheoir agus POF Impulse Space, machnamh ar a chuid ama ag SpaceX, roinnt ceachtanna a foghlaimíodh ó Elon Musk, agus phléigh sé spriocanna a fhiontar nua sa tionscal seirbhísí lóistíochta in-spás. .

D’earcaigh Elon Musk go pearsanta Mueller, innealtóir aeraspáis clúiteach, in 2002 chun cuidiú le kickstart SpaceX. Mar chéad fhostaí na cuideachta, bhí ról lárnach ag Mueller i bhforbairt inneall roicéad Merlin, a chumhachtaíonn roicéad Falcon 9 SpaceX agus tosaitheoir Falcon Heavy.

Go déanach in 2020, d’fhág Mueller SpaceX chun Impulse Space a chruthú, gnólacht tosaithe bunaithe i gCalifornia a dhírigh ar fheithiclí ainlithe fithiseach beachta a sholáthar le haghaidh seachadadh pálasta an mhíle dheireanach i bhfithis íseal Cruinne (LEO). Tá córais spásárthaí agus tiomána Mira na cuideachta deartha chun il-ualaí pálasta a sheachadadh chuig orbits saincheaptha ó sheoladh amháin, ag tairiscint níos mó solúbthachta agus éifeachtúlachta i lóistíocht fithiseach.

Tá an chéad misean fithiseach de chuid Impulse Space, LEO Express-1, sceidealta do mhí na Samhna 2022 ar bord misean comhroinnte iompair SpaceX Transporter-9. Tá misean Mars á phleanáil ag an gcuideachta freisin le Spás Coibhneasachta in 2026.

Le linn an agallaimh, roinn Mueller gur beag duine a chreid i laethanta tosaigh SpaceX i bhfís na roicéid agus na longa réalta ath-inúsáidte go Mars. Mheabhraigh sé na dúshláin a bhaineann le roicéad Falcon 1 a thógáil agus gar-fhéimheacht na cuideachta. Mar sin féin, d'íoc buanseasmhacht SpaceX as, agus aithnítear roicéad Falcon 9 anois mar an fheithicil is iontaofa agus is éifeachtaí ó thaobh costais sa stair.

Mar cheannaire dearadh inneall an Falcon's Merlin, d'aibhsigh Mueller an chéad seoladh Falcon Heavy in 2018 agus an chéad duga leis an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta mar chuimhneacháin sheasta ina ghairm bheatha. Leag sé béim ar a thábhachtaí atá na héachtaí seo chun cumais theicneolaíocht roicéad SpaceX a léiriú.

Nuair a fiafraíodh de faoi a chuid spriocanna do Impulse Space, chuir Mueller in iúl go raibh a chreideamh in acmhainn Starship SpaceX ach d’aithin sé a dhúshláin maidir le orbits fuinnimh níos airde a bhaint amach. Tá sé mar aidhm ag Impulse Space an bhearna seo a líonadh trí spásárthach tiomána éifeachtach ar chostas íseal a sholáthar ar féidir leo taisteal chuig fithisí fuinnimh níos airde sa ghrianchóras istigh a éascú.

Mhínigh Mueller gurb é ról Impulse Space i bhfithis lóistíochta socrúchán saincheaptha d’ualaí pálasta a thairiscint i bhfithis éagsúla. Leis an gcumas spás 3D a nascleanúint agus freastal ar airde, eitleáin agus riachtanais uainiúcháin éagsúla, tá sé mar aidhm ag Impulse Space an socrúchán is fearr a sholáthar do phálasta gach cliant. Tá fócas láidir ag an gcuideachta freisin ar thaiscéalaíocht lasmuigh den Domhan, lena n-áirítear misin go dtí an ghealach agus pláinéid eile.

Mar fhocal scoir, léiríonn taithí fhairsing Tom Mueller ag SpaceX agus a fhiontar nua le Impulse Space a thiomantas do thiomáint roicéad agus ainliú fithiseach a chur chun cinn. Le teicneolaíochtaí nuálacha agus fócas ar réitigh atá dírithe ar an gcustaiméir, tá Impulse Space ar tí cur le todhchaí na lóistíochta in-spás.

Sainmhínithe:

– Tiomáint roicéad: An eolaíocht agus an teicneolaíocht a bhaineann le tiomáint roicéid nó spásárthaí eile le haghaidh taiscéalaíochta spáis nó feidhmeanna eile.

– Cuar-inliú: An gníomh chun fithis spásárthach nó satailíte a athrú trí úsáid a bhaint as córais tiomána chun a luas agus a conair a choigeartú.

– Fithis Íseal an Domhain (LEO): Réigiúin an spáis timpeall an Domhain le airde idir tuairim is 160 agus 2,000 ciliméadar (100 agus 1,240 míle).

– Tiomáint: An gníomh nó an próiseas tiomána nó brú ar aghaidh, go háirithe ag baint úsáide as foinse fuinnimh le haghaidh gluaiseachta nó cumhachta.

Foinsí:

– Spás.com

– Spás Impulse