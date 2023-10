Faigheann taighdeoirí Meicníocht Mhóilíneach Gníomhachtaithe agus Chomharthaíochta an Ghlacadóra Chomhlántaigh

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ó Institiúid Teicneolaíochta na hIndia (IIT) Kanpur maidir le tuiscint a fháil ar mheicníocht mhóilíneach gníomhachtaithe agus comharthaíochta gabhdóirí comhlánaithe. Faoi stiúir an Ollaimh Arun K Shukla, tá an fhoireann ó Roinn na nEolaíochtaí Bitheolaíochta agus Bithinnealtóireacht tar éis léargais thábhachtacha a nochtadh ar an gcaoi a bhfeidhmíonn gabhdóirí anaifiolatocsaine, a bhféadfadh impleachtaí a bheith acu sa todhchaí maidir le fionnachtain drugaí i neamhoird athlastacha éagsúla.

Dhírigh an staidéar ar an gcóras comhlántach, cuid riachtanach dár bhfreagairt imdhíonachta, agus a spleáchas ar anaifiolatocsainí mar C3a agus C5a. Idirghníomhaíonn na hanaifiolatocsainí seo le gabhdóirí sonracha, ar a dtugtar C3aR agus C5aR1, agus rinne an fhoireann iarracht tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a n-aithníonn na gabhdóirí seo a spriocanna, a ngníomhachtaíonn agus a rialaíonn comharthaíocht.

Chomh maith le solas a chaitheamh ar fheidhmiú na ngabhdóirí anaifiolatocsaine, léirigh an taighde freisin meicníocht nádúrtha chun an freagra athlastach a dhéanann C5a a laghdú. Baineann an mheicníocht seo le cuid shonrach den mhóilín C5a a bhaint. Ina theannta sin, d'aithin an staidéar peptide a ghníomhaíonn go roghnach C3aR, rud a thaispeánann gur féidir le gabhdóirí freagairt go difriúil do chomhdhúile éagsúla.

Tá an poitéinseal ag torthaí na foirne fionnachtain nua drugaí a threorú i gcóireáil raon riochtaí galair daonna, lena n-áirítear airtríteas, asma, agus sepsis. Trí thuiscint níos soiléire a fháil ar an gcaoi a bhfeidhmíonn gabhdóirí anaifiolatocsaine, is féidir le heolaithe teiripí spriocdhírithe a fhorbairt chun an freagra imdhíonachta a mhodhnú agus athlasadh a mhaolú.

Foilsíodh an taighde san iris eolaíoch idirnáisiúnta, Cell. Ar an bhfoireann bhí an tOllamh Shukla, chomh maith le taighdeoirí ó Roinn Eolaíochtaí Bitheacha agus Bithinnealtóireacht IIT Kanpur, Roinn Eolaíochtaí Bitheolaíochta Ollscoil Southern California, agus Rannóg na Bitheolaíochta Móilíneach agus Ríomhaireachtúla.