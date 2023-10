Taighdeoir IIAS Kellie Gerardi le bheith páirteach i Spáseitilt Taighde Réaltra 05

Tá sé fógartha ag an Institiúid Idirnáisiúnta um Eolaíochtaí Réalteolaíocha (IIAS) go mbeidh an taighdeoir bith-réaltachta agus an speisialtóir pálasta Kellie Gerardi ag déanamh ionadaíochta don Institiúid ar an spáseitilt taighde 'Réaltrach 05' atá le teacht le Virgin Galactic.

Tá sé sceidealta le hoscailt an 2 Samhain, 2023, agus is é 'Galactic 05' an séú spáseitilt de chuid Virgin Galactic i mbliana. Is éard a bheidh i gceist leis an misean ná an spásárthach a thiontú ina spássaotharlann fofhithiseach atá tiomnaithe do thaighde spásbhunaithe.

Beidh an Dr Alan Stern, eolaí pláinéadach SAM agus leas-uachtarán comhlach in Earnáil Spáis Institiúid Taighde an Iardheiscirt, agus spásaire príobháideach de náisiúntacht Franco-Iodálach ag obair le Gerardi ar an misean seo.

Mar an chéad taighdeoir ar domhan atá urraithe ag tionscal ar conradh chun eitilt ar spásárthach tráchtála, beidh Gerardi ag oibriú trí thurgnamh pálasta le linn an spáseitilte. Díreoidh na turgnaimh seo ar dhinimic sreabhach, bithmhéadracht dhaonna, agus monatóireacht glúcóis. Ina theannta sin, déanfaidh Gerardi measúnú ar thaithí an taighdeora chun spáseitiltí taighde agus cláir oiliúna a bheidh urraithe ag IIAS amach anseo a fheabhsú.

D’oibrigh Virgin Galactic agus IIAS go dlúth le chéile ar chomhtháthú pálasta agus ar chóragrafaíocht eitilte chun dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíochta ó mhisean ‘Galactic 05’ a uasmhéadú. Léiríonn an misean seo cloch mhíle do IIAS ina dtiomantas do thodhchaí cuimsitheach spásfaraíochta a chothú trí thaighde a rachaidh chun tairbhe domhanda.

In éineacht le Gerardi ag Spaceport America beidh taighdeoirí IIAS, Yvette Gonzalez, an Dr Aaron Persad, agus an Dr. Shawna Pandya. Soláthróidh siad tacaíocht do chomhtháthú pálasta agus déanfaidh siad anailís ar shonraí iar-eitilte.

Ní hamháin go léiríonn an misean seo dul chun cinn i dtaighde spáis ach leagann sé béim freisin ar an gcomhoibriú méadaitheach idir cuideachtaí spáseitiltí tráchtála agus institiúidí taighde. Is céim eile chun tosaigh é sa tóir ar dhul chun cinn eolaíoch agus iniúchadh a dhéanamh ar theorainneacha nua.

